早餐｜營養師揭早餐3地雷易肥高血糖！正確吃6原則堅果餐餐要有？

想吃得健康、補充身體需要的正確營養，也可以從早餐簡單做起，營養師表示，正確吃能夠開啟一日的活力開關，尤其上班族更需要關注早餐該怎麼吃。



台灣營養師蕭瑋霖在Facebook發文表示，一日當中的第一餐稱為「早餐」，正確吃能夠開啟一日的活力開關，尤其身為上班族的人，更需要關注早餐該怎麼吃，為此，他也列出早餐的常見「3大地雷」：

⁡1. 只吃碳水化合物：

常見的做法就是前一天買麵包，或一大早趕上班上課，便利店隨手拿麵包吃，這樣通常熱量偏高，也容易造成飢餓感惡性循環。

相關文章：早餐營養｜均衡早餐至少有3類食物！營養師6招教點配搭提升專注力👇👇👇

+ 10

2. 炸物、加工肉：

這類型通常熱量高，鈉含量也特別高，盡量要避免。

3. 甜食當早餐：

很多人認為早餐吃甜食很精緻，但是通常就是空熱量，且對血糖影響大，建議大家，要儘量避免單純吃甜食當早餐。

另外，台灣國健署也曾表示，許多人在早上為了講求快速和便宜，都會選擇到早餐店，匆匆抓個三文治和奶茶就趕去上班上課，卻沒有注意到早餐也要符合均衡飲食，讓肥胖和慢性病悄悄地找上我們。

相關文章：早餐麵包｜2類麵包減脂高纖 營養師揀麵包5貼士預防高血糖血脂👇👇👇

+ 4

因此，台灣國健署也提供了「均衡飲食菜單」給大家參考，讓一天有個健康又有元氣的開始：

1. 每天早晚一杯奶：

每天早上和晚上要各喝一杯牛奶（約240毫升），來補充蛋白質和人們十分缺乏的鈣質。我們在早餐店可以選擇一杯無糖鮮奶茶，或者一瓶玻璃罐裝的保久乳，並在餐間或睡前再補充一些奶類，這樣才能達到早晚各一杯奶。另外值得注意的是，中式早餐店常見的豆漿，其營養價值和鮮奶並不相同，因此飲品改喝鮮奶，才能更有效地補充鈣質！

2. 每餐水果拳頭大：

每一餐都要吃到一個拳頭大的水果，選擇各種不同的水果，以攝取豐富的膳食纖維、維他命C和有抗氧化功能的植化素。在早餐店沒辦法買到水果，因此別忘了餐後或餐間再來點水果，才能達到均衡飲食。

相關文章：高鉀食物｜20種高鉀水果排行榜 香蕉僅第二冠軍水果你食過未？👇👇👇

+ 16

3. 菜比水果多一點：

每餐吃的蔬菜量，要稍微比一個拳頭多一些，攝取豐富的膳食纖維，保持腸胃道的健康。在西式早餐店可以選擇生菜沙律或者鮮蔬吐司；在中式早餐店的話可以點有夾生菜的燒餅，或鮮蔬類的蛋餅。無論是西式或中式早餐店，通常蔬菜量都不太夠，建議午晚餐時多吃點菜來補足一日所需。

4. 飯跟蔬菜一樣多：

每餐主食和蔬菜的份量差不多。西式早餐店有蘿蔔糕、吐司等，中式早餐店則有燒餅、蛋餅等多種主食可以選擇。

相關文章：健康飲食｜紅色護心紫色抗衰老 營養師推7色彩虹食物提升免疫力👇👇👇

+ 18

5. 豆魚蛋肉一掌心：

每餐的蛋白質食物，要吃到一個掌心的大小。在西式早餐店可以選擇豬里肌吐司，或燻雞沙律加一顆荷包蛋；在中式早餐店則能挑選有夾豬里肌的燒餅，或是蛋餅加一顆荷包蛋，就可以達到一餐所需的蛋白質。

6. 堅果種子一茶匙：

每一餐的堅果種子類，約是一茶匙或一個拇指指節的大小；也可以一次吃掉一日所需，約是一湯匙或一個拇指的份量。在中西式的早餐店皆沒辦法取得堅果，因此記得要在餐後或餐間再補充點堅果，才能達到均衡飲食！

延伸閱讀：

早餐一定要吃嗎？營養師揭不吃「壞習慣爬上身」 1類人可不吃

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」