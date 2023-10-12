早餐｜降糖尿減心血管病　不吃早餐後果嚴重？營養師揭1類人例外

許多人都有相同疑問「早餐一定要吃嗎？」其實重點是要養出健康自律的生活習慣，還有早餐的內容要避開高熱量、高油脂、營養密度相對不高的食物。



台灣營養師呂孟凡在Facebook分享，對於兒童及青少年來說，還是要養成吃早餐的習慣，因為很多針對兒童和青少年的研究顯示，吃早餐後認知表現會比較好，有助於提升學習表現。而成年人的早餐相關研究有發現，吃早餐不論是對體重控制、心血管疾病還是第二型糖尿病患者的血糖控制都有幫助。

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呂孟凡表示，2021年的研究發現，不常吃早餐或經常不吃早餐的人，與以下狀況有顯著相關：水果和蔬菜攝取不足、經常攝取軟性飲料、不會避免攝取脂肪和膽固醇、酗酒、吸煙、賭博、身體活動不充足、不常刷牙、過去一年沒有看牙醫、常打架等，最有趣的是，連不繫安全帶都跟不吃早餐有關。此外，不常吃早餐或經常不吃早餐也與憂鬱、幸福感降低、創傷後壓力症候群、孤獨、各種睡眠問題以及學業成績差有關。

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呂孟凡提醒，吃早餐最大的重點是在於「整體的飲食內容」與「生活習慣培養」。大部分有規律吃早餐習慣的人，生活也比較自律，造就許多對健康的好處，反之，有吃早餐但吃的都高熱量、高油脂、營養密度相對不高的食物，不見得比較好。因此就算沒有吃早餐習慣，但過得很自律又健康的人，其實也沒什麼問題。

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