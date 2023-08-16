水果冷知識｜空肚食荔枝易血糖飆升　營養師揭6水果不宜早餐吃！

有些人早餐只吃水果，不論是為了減重或是單純食量小。



台灣營養師蔡濰安在Facebook專頁《濰濰營養師 認真生活》提醒，只吃水果當早餐也沒有不行，只是要注意某些水果比較不適合空腹吃。

6種水果不能空腹吃（按圖看清👇👇👇）

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鳳梨：鳳梨裡面的鳳梨酵素可以分解蛋白質。然而，若空腹吃鳳梨對胃黏膜產生刺激，有些人會引發胃不適或胃灼熱感。

荔枝：空腹吃荔枝容易導致血糖快速上升，刺激胰島素分泌過多出現低血糖的症狀，尤其是糖尿病患者要特別注意。

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柿子：柿子也是含醣較高容易導致血糖快速升高的水果，因此不建議空腹吃，另一方面若是未成熟的柿子更是不能。未成熟的柿子有較多的單寧酸容易與胃液融合出現胃脹、胃痛。相信大家應該遇過水果切下去或是咬下去的時候才發現還沒有熟的情況，建議大家某些水果沒熟還是先不吃了。

木瓜：與鳳梨一樣的道理，木瓜也有木瓜酵素適合飯後吃，尤其是正餐吃較多肉類的，飯後可以來點鳳梨、木瓜幫助消化。

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甘蔗：17世紀的荷蘭統治時期台灣就已經開始種植甘蔗作為蔗糖的主要原料，再強調一次：「甘蔗是蔗糖的主要原料」可見甘蔗也是糖分高的水果。空腹吃容易血糖飆升。也會促進胃酸分泌。

檸檬：說到檸檬應該不會有人直接啃檸檬，但是會做成檸檬水每天早上來一杯，補充維他命C養顏美容。但若比例不對（檸檬太濃），空腹喝下檸檬水，會刺激胃酸造成胃部不適甚至可能有胃酸倒流的風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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