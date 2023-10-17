長者貧血｜血紅素低易跌倒增心肌梗塞風險　攝3大營養蛋黃西蘭花

貧血較多出現在長者身上，大約10名長者當中，便有4名曾經患上貧血。貧血會令長者容易疲倦、行路氣喘、容易頭暈，最終釀成家居意外，長者貧血問題實在不容忽視。



大約10名長者當中，便有4名曾經患上貧血。（網上圖片）

貧血是長者殺手 造成認知功能變差

長者正常的血紅素應屆乎12至15g/dL，低於這個水平便屬於貧血。造血的重要元素分別是鐵質、葉酸和維他命B12，鐵質用來製造紅血球、葉酸和維他命B12則是製造細胞必需的營養素。如果長者營養不良、曾接受切胃及小腸手術，都會導致貧血。另外，慢性病如腎病，都會引致貧血。腎臟有問題，就會影響激素的濃度和紅血球的數量。而癌症、細菌感染、骨關節炎及類風濕性關節炎等，都是引致貧血的原因。

長者貧血的症狀，與一般成年人不同，會出現昏昏欲睡、胃口不好，或是容易反覆跌倒、免疫力下降等，甚至會造成認知功能變差，更會失憶、不認得路、重複做同樣的事情等，有類似失智的情況，容易被人誤會是出現失智問題。如本身有心臟問題的長者，再加上貧血的影響，容易造成心絞痛的惡化或引起其他心血管疾病，最終增加心肌梗塞死亡風險。

貧血是長者殺手，造成認知功能變差。（網上圖片）

血紅素水平低是貧血徵兆

當一個人沒有足夠的血紅素或紅血球停止正常運作時，就會發生這種情況。貧血會導致體內缺氧，這是非常危險的。建議長者鹿應定期做抽血檢查，確定血中的鐵質、葉酸、維他命B12是否足夠，了解是不是營養缺乏造成的貧血，如果只是缺乏營養，可從飲食方面入手，補充改善貧血的3大營養素。

攝取3大營養改善貧血問題

1） 鐵質

鐵質分為動物性鐵及植物性鐵，前者的吸收率有25％，後者只有7.5％。因此若要補鐵建議以動物性食物為佳。動物中富含鐵質的食物包括：鵝肝、鴨血、豬潤、貴妃蚌、九孔螺、文蛤、牛肉等，但長者要注意進食分量。

富含鐵質的植物食材有：紅豆、花豆、紅毛苔、紅莧菜、紅鳳菜、黑芝麻、紅土花生等。如果想要增加鐵質吸收率，可以同時補充維他命C，促進鐵的吸收。

依照食物種類分為動物性鐵、植物性鐵。（網上圖片）

2）葉酸

蔬菜：以深綠色蔬菜較多，像是菠菜、西蘭花、綠蘆筍等，紅蘿蔔葉酸含量也不少。

水果：木瓜、鳳梨、番石榴、車厘茄、橙、奇異果等，含量都很豐富。

其他：堅果類的杏仁、動物的肝臟、雞蛋中的蛋黃含量豐富。

深綠色蔬菜含葉酸較多，像是菠菜、西蘭花、綠蘆筍等。（網上圖片）

3）維他命B12

只有在動物性食物中才有維他命B12，建議素食者最好採取蛋奶素為佳，如果是全素者就必須靠補充營養品獲得。

富含維他命B12的食物有：蛋黃、文蛤、生蠔、豬潤、吞拿魚、三文魚。另外，所有乳製品維他命B12都很豐富。

富含維他命B12的食物有：蛋黃、文蛤、生蠔、豬潤、吞拿魚、三文魚。（網上圖片）

補鐵食物（按圖看清👇👇👇）

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參考資料：MedicalNewsToday／Heho