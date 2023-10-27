行街市｜遊勻灣仔3大街市食最平$26早餐？蜆$15份 沙插$30/10隻

灣仔街市有香港最平早餐？之前遊走了九龍及新界區多個街市，是時候行香港島的街市。今次會遊走灣仔區3大街市：灣仔街市、鵝頸橋街市及駱克道街市。仲會帶大家看看熟食中心人氣$26早餐，究竟是什麼質素。

攝影：黃偉麟



駱克道街市可以用「死場」 來形容，大多檔口已用作「擺貨」的用途。（攝影：黃偉麟）

駱克道街市淪為「死場」 必食$26超平早餐

駱克道街市可以用「死場」 來形容，入口最當眼的店舖，竟然全是「吉舖」，再行入少少，情況也未見改善，大多檔口已用作「擺貨」的用途。一樓的情況也不遑多讓，水靜鵝飛。但來到二樓的熟食中心，情況就大大不同，雖然不至於門庭若市，但起碼每個熟食檔都有支持者。

今次尋找的人氣早餐，在熟食中心較入的位置，就是中記大排檔。早上九時許，中記未至於坐無虛席，但也有幾檔客人，看見他們的餐牌，的確如網上的價格一樣，五款早餐配上厚多士及煎蛋，只需26元。西式扒餐也只是28元，雙拼麵類26元，三文治餐及菠蘿油餐各16元。真的是灣仔區的「清泉」價格，如果在附近工作，真的不妨一試！

按下圖看駱克道街市超平早餐：

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灣仔港鐵站A3出口，直行過馬路再行2分鐘就到。（攝影：黃偉麟）

灣仔街市石水渠街入口。（攝影：黃偉麟）

灣仔街市人頭湧湧 超值羊腩$99/3磅

食完超平早餐後，馬上轉到灣仔街市。想去灣仔街市，可以在灣仔港鐵站A3出口，直行過馬路再行2分鐘就到，這邊就是石水渠街的入口。其實灣仔街市共有3個入口，分別是石水渠街、灣仔道及皇后大道東。而石水渠街那邊會較多店舖，包括外面的露天街市。

按2022年收入中位數，灣仔區係排名第二，所以灣仔街市的價格也會貴一點。灣仔街市只有一層，約有十多檔海鮮，大多出售冰鮮魚類，只有兩檔專門出售活海鮮，包劏好的紅衫魚仔$40/斤，這個價格尚算合理。馬頭魚$64至$72/斤，紅衫魚$80/斤，黃花魚$25/斤，烏頭魚$40/斤。有網友指，灣仔街市近石水渠街的兩檔海鮮，價格相對較便宜，記者回到石水渠街一看，價格的確較有競爭力，有一份份的冰鮮魚出售，黃花魚$45/2條，煙仔魚、青基魚及牛奶魚$30/2條。

按下圖看灣仔街市有哪些海鮮：

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灣仔街市豬肉$58/斤 活雞$240/隻

蔬菜方面，未知道是否較多外籍客人，全部中英對照，通菜$20/斤，西蘭花及椰菜花同樣$16/斤，苦瓜也是$16/斤，蓮藕需要$20/斤，較上星期大圍街市貴上了一倍。另外，白菜仔及菜心分別$16及$14/斤，豆苗$28/半斤，所以今次在灣仔街市內空手而回。

灣仔街市的肉類的確較貴，當天接近中午時分，豬肉售價$58/斤，街市內及街市外的店舖價錢相若，新鮮雞也不便宜，同樣貴上深水埗接近一倍，始終灣仔街市的租金較貴，價格較貴也是無可厚非，難怪那麼多網友在周末，轉到九龍或新界買餸。

按下圖看灣仔街市有哪些肉類及蔬菜：

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鵝頸街市分成兩幢建築物。（攝影：黃偉麟）

鵝頸街市海鮮價貼地 本地沙插$30/10隻

最後來到鵝頸街市，由灣仔街市步行至鵝頸街市，路程不用10分鐘。如果要前往鵝頸街市，可以在港鐵銅鑼灣站A出口，步行約5分鐘便到。鵝頸街市分成兩個部分，分別是鵝頸市政街市，及寶靈頓道及灣仔道一帶的街舖。

鵝頸街市分成兩幢建築物，一邊是海鮮檔，而一樓就是熟食中心。另外一邊則是蔬菜水果及肉檔。海鮮檔那邊可以說是十室九空，當天只有一檔營業，而市政街市內的蔬菜水果及肉檔，情況也不見得理想。反而，寶靈頓道及灣仔道一帶的街舖，人流就十分興旺，特別是灣仔道的海鮮檔。

以往灣仔道這兩個海鮮檔，都會擺放海鮮出來，未知是否食環的連日執法，所有海鮮檔都有所收歛。鵝頸街市整體的較灣仔街市便宜，海鮮價格較貼地，蜆$30/2份，沙插$30/10隻，花螺$78/斤，日本元貝$50/4隻，白蟹$120/3隻，流浮山蠔$30/條，大連鮑魚$50/4隻，難怪鵝頸街市的海鮮檔不乏擁躉。

按下圖看鵝頸街市有哪些海鮮：

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熟食中心必食新鮮牛雜 咖喱羊腩飯

最後一站是鵝頸街市一樓的熟食中心，來到這裡，首先是尋找網友極力推介的新鮮牛雜店，就是九記牛雜粉麵，此店當年由車仔檔到遷入鵝頸橋街市，開業至今超過半世紀。幾十年來都是賣新鮮牛雜為主，牛雜以外，煎魚餅都是十分熱賣餸菜，每逢中午都會大排長龍。

另外必食就是清真惠記，馳名是清真咖喱羊腩飯及燒鴨飯。清真惠記開業接近60年，老闆是回教徒，店內不提供豬肉食品，主要提供牛、羊及鴨的菜式。

按下圖看鵝頸街市熟食中心：

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簡易自製立鱗燒，，不用配上任何汁醬都非常惹味。（攝影：黃偉麟）

簡易自製立鱗燒 皮脆肉嫩可招呼朋友

之前就買了一條馬頭魚，相熟既魚檔替我起了肉，而我再將部分肉再起骨，今天打算整立鱗燒。先落左少少鹽同胡椒粉調味，印乾魚身。落3湯匙油，大火燒至鑊出煙。之後可以放入馬頭魚，魚鱗的一面向底。之後，轉中大火慢慢煎，煎大約3分鐘左右。

煎好一邊之後，要反轉煎另一邊，繼續保持中大火。約2分鐘之後，看見魚肉開始變白，就可以拿起。製作這道立鱗燒並不困難，不用配上任何汁醬都非常惹味。魚鳞經過半煎炸後變得非常脆口，魚肉又能保持鮮嫩，可以作招呼朋友之用！

按下圖看如何製作立鱗燒：

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以上價格日期：2023年10月23日11:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

