行街市｜大圍街市奄仔蟹爆膏要點揀？龍蝦$50 沙巴躉$48 鷹䱽$63

大圍街市｜連續走訪新界多個大型街市後，今次來到沙田區一個街市，就是以蟹聞名的大圍街市。之前談及長腳蟹及大花蟹，今次就輪到入秋當造的奄仔蟹，原來奄仔蟹有分3個級別。

攝影：黃偉麟



大圍街市即金禧花園樓下的市政街市，為食環署轄下公眾街市。（攝影：黃偉麟）

大圍街市的冰鮮魚檔及活海鮮檔分佈得平均，冰鮮魚檔就是大圍街市的亮點，（攝影：黃偉麟）

大圍街市冰鮮檔最聞名 龍蝦最平$100/3隻

大圍街市即金禧花園樓下的市政街市，為食環署轄下公眾街市，整體面積不大，而且海鮮檔也只有十多個。為何一個小小的街市，在社交平台不時有網民討論，原來吸引之處就是海鮮的價格，最聞名的就是$50/隻的冰鮮波士頓龍蝦，最便宜的時候更$100/3隻，在區內無人不知。

除了冰鮮波士頓龍蝦，此店也有冰鮮澳洲龍蝦及本地石龍蝦，價錢大約$160/隻，另外，泰國大頭蝦也相當便宜，約$78/斤，較其他街市便宜1至2成。大圍街市的冰鮮魚檔及活海鮮檔分佈平均，各佔約一半，而冰鮮魚檔就是大圍街市的亮點，鷹䱽魚$63/條，青根魚及紅衫魚也大約$30/4條。

按下圖看大圍街市有哪些海鮮：

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大馬頭魚2斤以上$4両 檔主推薦斬件煎

今天不乏馬頭魚的蹤影，12両至1斤的馬頭魚約$3/両，而一條檔主稱有2斤多的大馬頭魚，檔主開價$4/両，這條大約$140，這個價位可媲美深水埗街市。檔主推薦2斤的馬頭魚，可用作斬件香煎或弄成五柳魚，記者之前多次尋覓大馬頭魚用作立鱗燒，可是無法找到1斤以上，雖然今天看到牠的蹤影，但是，今天的目標不是馬頭魚。

休漁期後當造的瓜核倉，大圍街市隨處可以見到蹤影，而且價錢只是$48/斤，相比之前紅磡街市，價錢便宜了接近一半。看完冰鮮魚後，養殖海鮮也是便宜至極，當天早上沙巴躉最便宜$48/條，大一點的也是$58/條，之前在楊屋道街市，要接近收市才有這個價位。另外， 養殖紅鮋魚$35/條，台山桶蠔$68/桶，日本元貝$38/斤。

按下圖看大圍街市哪些奄仔蟹：

奄仔蟹平過深水埗 行政總廚指奄仔分3級

大圍街市有3檔出售奄仔蟹，價錢較深水埗更便宜，之前在深水埗見到拳頭那麼大的，也要$50/隻，而這裡約10両的奄仔蟹，只售$100/2隻，另一檔12両的奄仔蟹，每隻售$68，而且阿姐還親自撩開蟹殼，讓你看到殼內是否帶膏，結果記者今天都要出手了，購買了3隻12両的奄仔蟹，盛惠$204。

高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅，（受訪者提供）

奄仔蟹其實是青蟹的一種，即年青的雌蟹，並分成黑奄、黃奄及白奄，當中以黑奄最高級，黃奄是次一級，就不會食白奄的。 高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅

雷師傅續指，奄仔蟹要看牠的肚位，如果奄位夠脹身及飽滿，拿起來夠不夠重，再看看關節位是否結實，按下去有沒有肉的彈力。如果這些都不懂，有一個方法更簡單，就是用手機的照燈，來照照蟹殼的邊位，如果不透光，即代表充滿蟹膏，反之，如果是透光的，則代表蟹膏不足，不建議購買。

按下圖看大廚教揀奄仔蟹：

按下圖看大圍街市哪些蔬菜水果：

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簡易氣炸鍋鹽焗奄仔蟹

行完大圍街市，就回家處理今天的戰利品，今天會用最簡單的方法，來弄鹽焗奄仔蟹。首先，奄仔蟹的攻擊力較高，處理之前必須要凍暈，先以冰塊及凍水，再加入30毫升紹興酒，放進雪櫃1小時，便可以把奄仔蟹凍暈。

冷凍後取出，要撩一下奄仔蟹的腳，保證沒有反應才可拆繩清洗，要用牙擦特別清洗2個部位，分別是蟹鉗的底部及奄的位置，只要洗去所有泥即成。然後就開始處理粗鹽，3包粗鹽與鹽焗雞粉撈勻，放進氣炸鍋預熱10分鐘，確保粗鹽的溫度平均。

簡易氣炸鍋鹽焗奄仔蟹。（攝影：黃偉麟）

預熱好粗鹽後，先取出一半粗鹽，放入奄仔蟹，第一次焗是蟹殼向底，以防蟹膏漏出。放好蟹後，再在蟹上鋪回取出的一半粗鹽，第一次焗需要200度20分鐘。完成後取出蟹及一半粗鹽，這次要把蟹反轉，蟹殼向上再鋪回粗鹽，第二次減溫180度，補焗10分鐘。

完成後取出，待奄仔蟹放涼後，便可以用掃子掃走表面的粗鹽，再由中間落刀，把奄仔蟹一分為二，這個簡易氣炸鍋鹽焗奄仔蟹，就大功告成。

按下圖看簡易氣炸鍋鹽焗奄仔蟹：

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以上價格日期：2023年10月17日11:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

