行街市｜大埔墟街市教揀長腳蟹$228斤！象拔蚌$110斤 東星$120條

今次再訪新界東另一地標街市大埔墟街市，這個以海鮮種類多聞名的街市，每逢周末都是熙來攘往，也可以說是最多貴價海鮮的街市之一，今次更找來海鮮檔主教揀紅爪長腳蟹。

攝影：黃偉麟



大埔墟街市以海鮮種類多聞名。（攝影：黃偉麟）

大埔墟街市不乏貴價海鮮。（攝影：黃偉麟）

大埔墟街市面積大 海鮮佔地2000平方米

大埔墟街市於2004年落成並啟用。由大埔墟站A出口，步行約5分鐘便可到達。地下及一樓為街市部分，二樓是熟食中心，三樓以上則是政府部門、圖書館及體育館等。大埔墟街市兩層佔地約8000平方米，單單是海鮮部分，已經接近2000平方米，可是說是全港最大的市政街市。

海鮮檔位處地下的左方，本周初有颱風小犬襲港，檔主指漁船沒有出海，所以海鮮的選擇不多，特別是冰鮮魚類，反而一些進口貨及貴價海鮮，就未有受到影響，到處可見琵琶蝦$220/斤，紅戰車蝦$360/斤，另外更有活牡丹蝦，檔主稱是用作刺身$680/斤，相比之前其他街市所見的活牡丹蝦約$400至500/斤，這裡的確貴了一點。

按下圖看大埔墟街市有哪些海鮮：

+ 4

入秋貝類當造 象拔蚌仔最合時

大埔墟街市貝類選擇甚多，黃蜆$48/斤，沙白$50/斤，大花甲$128/斤，另外也有刀貝及貴妃蚌，海鮮檔阿姐推薦食南中國海的象拔蚌仔$110/斤，她指入秋後最當造，但是，近年美國象拔蚌價格大跌，由其是加洲象拔蚌有時只需百多元便有一隻，所以這種象拔蚌仔在市場上開始失寵。

阿姐續指，這種南中國海的象拔蚌仔，味道比美國象拔蚌更鮮甜嫩滑，可以用作清蒸或原隻打邊爐，1斤約有4至5隻左右，要挑選夠脤身的，去掉表面的薄膜後，便可拿作烹煮。

按下圖看大埔墟街市有哪些貝類：

+ 1

檔主教揀紅爪長腳蟹 要認住中間六釘

大家可能覺得奇怪，為何紅爪長腳蟹的價格也有分別，正如記者當日在大埔墟街市，有些只售$228/斤，有些索價接近$300/斤，海鮮檔主陳先生指出，價格上的分別就是來自不同的產地，較便宜會是俄羅斯貨，而較貴的是挪威貨，挪威紅爪長腳蟹會較紫色，而且肉質會較實及鮮甜，相反，俄羅斯紅爪長腳蟹的肉味會較淡。

購買紅爪長腳蟹，就要認住蟹身中間的釘數。紅爪長腳蟹會帶有6粒釘，而藍長腳蟹（油蟹）只有4粒釘，紅爪長腳蟹是較高級，味道比藍長腳蟹鮮甜，因此價格也相對更高，而在日本地區，只有6粒釘的長腳蟹，方可稱為帝皇蟹。陳先生指，揀長腳蟹只有一個秘訣，就是輕按長腳蟹的爪部，如果是結實，則代表多肉肥美。

按下圖看大埔墟街市紅爪長腳蟹：

+ 2

必到長龍凍肉店梁九記 熟食中心必食豬扒麵

行完地下來到一樓，就是蔬菜及雜貨舖，行得不遠，就會看到有數十人在排隊，門口放了十多架買餸車，原來就是大埔最有名的凍肉店梁九記，梁九記沒有出售醃製肉類，只是出售一般凍肉，究竟梁九記的吸引之處是什麼呢？負責人梁先生指，他們開業至今已五十多年，一直只售一般凍肉，坊間也可以買到，只是價錢較實際，質素較好，就是那麼簡單。

最後，怎能錯過二樓的熟食中心，這裡有出名的豬扒麵店，牛雜粉麵店及點心店，當然還有一些海鮮加工食店。這個熟食中心最優勝之處，就是可以點多種食物，例如記者當日光顧了最有名的豬扒麵店，再點了其他食店的點心及飲品，十分滿足。

按下圖看大埔墟街市梁九記及熟食中心：

+ 8

以上價格日期：2023年10月10日11:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

