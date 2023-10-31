南瓜營養｜護心血管防中風南瓜7大好處　女人嫩膚 男人食仲有益？

萬聖節到來，最應景的食物非南瓜莫屬，營養師分享食用南瓜的7大好處，南瓜不只能當裝飾，其營養價值高，又是高纖維澱粉，能幫助身體維持免疫力、更健康。



台灣營養師高敏敏在臉書分享，「南瓜不是蔬菜，是高纖維澱粉」。高敏敏分享食用南瓜的7大好處，如下：

食用南瓜7大好處（按圖看清👇👇👇）

+ 4

1. 眼睛晶亮：南瓜富含β-胡蘿蔔素可轉換成維他命A，幫助眼睛健康，維持昏暗光線中的視力、保護皮膚、黏膜的健康，提升對細菌的抵抗力。

2. 前列腺健康：礦物質鋅可抑制、延緩男性前列腺肥大的問題可保持前列腺的健康。

3. 變漂亮：維他命C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮，還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。

4. 保護心血管／防止中風：礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫。若是身體缺乏礦物質鉀則會容易疲勞、心律不整。

按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法👇👇👇：

+ 5

相關文章：揀蔬菜貼士｜南瓜香甜鬆軟2大特質 農科博士教做多1步增南瓜甜度

5. 增強免疫力：維他命A、C、E 等等可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。

6. 改善敏弱肌：維他命A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌，若缺乏維他命A則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。

7. 排便順暢：南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感是減脂人的好夥伴。

相關文章：揀蔬菜貼士｜南瓜香甜鬆軟2大特質 農科博士教做多1步增南瓜甜度👇👇👇

+ 8

高敏敏也建議大家平時就可以多吃南瓜，南瓜屬於全穀雜糧類，可以用它取代部分精緻澱粉，幫助身體維持免疫力、更健康。

延伸閱讀：

水果打成汁叫營養？營養師不建議「4原因」恐血糖飆升

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」