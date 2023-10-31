南瓜營養｜護心血管防中風南瓜7大好處 女人嫩膚 男人食仲有益？
撰文：中天新聞網
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萬聖節到來，最應景的食物非南瓜莫屬，營養師分享食用南瓜的7大好處，南瓜不只能當裝飾，其營養價值高，又是高纖維澱粉，能幫助身體維持免疫力、更健康。
台灣營養師高敏敏在臉書分享，「南瓜不是蔬菜，是高纖維澱粉」。高敏敏分享食用南瓜的7大好處，如下：
食用南瓜7大好處（按圖看清👇👇👇）
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1. 眼睛晶亮：南瓜富含β-胡蘿蔔素可轉換成維他命A，幫助眼睛健康，維持昏暗光線中的視力、保護皮膚、黏膜的健康，提升對細菌的抵抗力。
2. 前列腺健康：礦物質鋅可抑制、延緩男性前列腺肥大的問題可保持前列腺的健康。
3. 變漂亮：維他命C可促進真皮層的膠原蛋白生成，使皮膚保有彈性、不鬆垮，還能抵抗紫外線對皮膚的傷害，幫助淡化斑點。
4. 保護心血管／防止中風：礦物質鉀可穩定血壓、預防心血管疾病，有維持電解質平衡、調節肌肉的功能，還可幫助利尿、消水腫。若是身體缺乏礦物質鉀則會容易疲勞、心律不整。
按圖看常見的南瓜品種及相應的烹調方法👇👇👇：
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5. 增強免疫力：維他命A、C、E 等等可幫助抵抗細胞過度氧化、抗老化，還可加強保護力、增強免疫力。
6. 改善敏弱肌：維他命A可維持皮膚、黏膜健康，還可以顧眼睛、幫助抗癌，若缺乏維他命A則會出現掉髮、皮膚乾燥的情況。
7. 排便順暢：南瓜含有豐富的膳食纖維，可幫助腸胃蠕動，且熱量低、高飽足感是減脂人的好夥伴。
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高敏敏也建議大家平時就可以多吃南瓜，南瓜屬於全穀雜糧類，可以用它取代部分精緻澱粉，幫助身體維持免疫力、更健康。
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