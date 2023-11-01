生日吹蠟燭蛋糕細菌增14倍！即食減風險？食安專家1招免細菌傳播

美國南卡州克萊門森大學（Clemson University）實驗發現，「吹蠟燭」可能讓大量細菌隨著呼氣而散播，進一步導致蛋糕及糖霜表面細菌暴增1400%，也就是14倍之多。但研究團隊也強調，人的口腔與體內本來就有大量細菌，因此不會構成太大危害。



研究團隊表示，在人類呼吸中從口腔排出的生物氣融膠（bioaerosols），可能是轉移到蛋糕表面的細菌來源，與未經任何實驗操作的控制組相比，被吹過的蛋糕表面細菌多出1400%，「由於吹生日蛋糕將口腔細菌轉移到糖霜上，來自某人呼吸道的細菌與其他微生物，很可能轉移到別人吃的食物上。」

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吹蠟燭染菌 研究再惹關注

這篇研究早在2017年就發布於期刊《食品研究雜誌》（Journal of Food Research），最近卻又引發外媒討論與關注。

《紐約郵報》等外媒報導，Microbac Laboratories食安專家克雷格（Trevor Craig）表示，吹蠟燭不僅可能讓蛋糕表面覆蓋唾液，也可能沾染細菌，但「不是所有細菌都會讓你生病。事實上，我們體內有很多益菌，對於我們的生活與生存至關重要」，在絕大多數情況下，這並不會造成立即迫切的健康風險。

吹蠟燭後蛋糕放置愈久風險愈大

儘管如此，在特定情況下，民眾仍可能格外注意疾病預防。克雷格坦言，如果周遭有免疫低下族群，或者流感及新冠正在流行，他確實會在吹蠟燭前三思。此外，雖然吹蠟燭後立即享用沒什麼問題，但隨著蛋糕放置時間越久，風險仍可能上升，「細菌將繼續在蛋糕上生長與繁殖，這就增加了風險，而且很可能縮短保鮮期。」

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克雷格建議，如果大家仍想享受儀式感，又不希望細菌沾上美食，並讓親友吃下肚，或許可以另外準備一片專門用來吹蠟燭的蛋糕，並在事後留著獨享。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】