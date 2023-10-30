檸檬、青檸不是以顏色分？哪種維他命C較豐富？營養師列檸檬6好處

萊姆（又稱青檸）跟檸檬到底怎麼分辨？對此，台灣高敏敏營養師表示，區分檸檬與萊姆不是靠外皮顏色，而是看有沒有籽，有籽便是檸檬，而換季之時喝點檸檬水與萊姆水，不僅能補充維他命C，提升免疫力，還能助消化、助減脂，成為秋冬最「纖」的人。



台灣高敏敏營養師在Facebook發文指出萊姆跟檸檬的差別給大家參考：

1. 檸檬

檸檬的果形呈現橢圓，果皮粗厚、油胞粗大、果肉淺黃色，而最好分辨的方式就是檸檬有籽。

相關文章：養生飲食｜水果吃得對改善13種病痛 用腦過度吃蘋果 檸檬可美顏👇👇👇

+ 9

以每100g的營養成分來說，檸檬有：

- 熱量：31kcal

- 總碳水化合物：7.3g

- 膳食纖維：1.2g

- 維他命C：34mg



2. 萊姆（又稱青檸）

萊姆的果形則呈現圓形且果皮偏光滑，油胞比較細小，果肉是黃綠色，最好分辨的方式就是萊姆沒有籽，所以又稱為無籽萊姆。

以每100g的營養成分來說，萊姆有：

- 熱量：35kcal

- 總碳水化合物：7.7g

- 膳食纖維：1.9g

- 維他命C：28.1mg



檸檬6大好處（按圖看清👇👇👇）

+ 5

高敏敏表示，檸檬不僅是料理提味的好幫手，拿來調配檸檬水也是好處多多，不過要注意，健康成人每日維他命C攝取量為100mg-2000mg，因維他命C是水溶性的營養素，吃多會隨著尿液排出。還有研究發現，當攝取至超過1000mg時，身體吸收量可能降一半，因此，維他命C應少量分次攝取、並以天然的來源為佳，為此，她也整理了以下「6大好處」給大家參考：

1. 提升免疫力：豐富的維他命C、類黃酮，都有抗氧化、抗癌、維持免疫力的功效。

2. 助消化：檸檬可促進胃中分解酶的分泌，增加腸胃蠕動、促進消化液分泌，但是腸胃敏感的人不可空腹喝檸檬水。

3. 預防骨質疏鬆：檸檬酸可提高人體對鈣的吸收率，增加人體骨密度，預防骨質疏鬆。

相關文章：銀髮養生｜懂顧胃才能養腎！3大日常飲食建議 晚上少吃這類水果👇👇👇

+ 10

4. 養顏美容：維他命C含量高，可讓肌膚美白、抑制黑色素、保濕。

5. 抑制壞口氣：檸檬酸刺激唾腺分泌唾液，並產生溶菌酶、清除口腔細菌。

6. 幫助減脂：檸檬酸可以抑制血糖上升，防止脂肪囤積。

延伸閱讀：

討厭喝水就加檸檬片？營養師揭：恐會胃痛還喝出一口蛀牙

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」