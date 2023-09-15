40款小炒店食品熱量排名　冠軍1份=4碗飯！炸大腸糖醋骨跌出10大

先別管白飯有沒有吃到飽了，吃小炒熱量超級高，一口小炒一口啤酒熱量就爆表，尤其店家為了讓食材更「涮嘴」會用大量調味料、油，如何去吃熱炒還能吃得健康呢？



來自台灣的營養師高敏敏在Facebook《高敏敏 營養師》公佈熱炒店熱量圖鑑，希望大家吃的開心的同時也吃的健康。

不說不知，原來蒜泥白肉竟是高熱量的首位！（按圖了解）

+ 9

（以下餐點為每一份之估值 實際份量及熱量每家店各異）：

蒜泥白肉 600g / 1120kca

醉雞 600g / 1055kcal

沙茶炒麵 400g / 975kcal

四季肥腸 250g / 758kcal

醬爆雞丁 350g / 720kcal

中式炒飯 410g / 718kcal

薑絲大腸 300g / 680kcal

蔥爆豬肉 300g / 576kcal

蠔油牛肉 400g / 575kcal

三杯雞 300g / 525kcal



五更腸旺 300g / 477kcal

宮保雞丁 350g / 460kcal

糖醋排骨 150g / 450kcal

蝦仁滑蛋 350g / 415kcal

客家小炒 300g / 414kcal

炒海瓜子 350g / 405kcal

炒螺肉 300g / 400kcal

金沙豆腐 200g / 400kcal

煙肉椰菜 250g / 320kcal

鳳梨蝦球 350g / 320kcal



絲瓜炒蜆 350g / 320kcal

薑絲小捲 250g / 300kcal

苦瓜鹹蛋 350g / 295kcal

豆酥鱈魚 150g / 270kcal

清蒸石斑 300g / 255kcal

炒通菜 300g / 220kcal

鐵板豆腐 100g / 220kcal

炒蜆 300g / 200kcal

脆皮大腸 100g / 200kcal

清蒸鱈魚 150g / 185kcal



涼拌竹筍 300g / 170kcal

清燙蝦盤 300g / 150kcal

炒水蓮 300g / 120kcal

一碗白飯 160g / 280kcal



烏梅汁300ml / 185kcal

台灣啤酒300ml / 147kcal

碳酸飲料300ml / 153kcal

黑啤酒300ml / 128.5kcal

果汁飲料300ml / 89kcal

含糖茶300ml / 38kcal



千萬別以為蒜泥白肉不是炸的就可以放心吃，這道菜本身使用油脂很高的豬肥肉，600g 熱量可是高達1120kcal。大腸類的料理因是內臟食材，所以熱量也偏高，炒飯和炒麵滿滿的澱粉、高鈉調味料，熱量也是很驚人，吃多了都會對身體有負擔。

熱炒店怎麼吃比較健康

1. 以低脂海鮮蝦子、蜆、生蠔、肉類為主

避免高油脂肥肉和內臟，低脂肉類含有滿滿蛋白質，蛋白質會產生更高的食物熱效應，可以增肌減脂。

2. 多選擇川燙、清蒸的料理

食材在油炸過程中大量破壞食物蛋白質，轉變為高熱量食物，吃過多炸物容易有心血管問題。

3. 多補充膳食纖維

優先選擇少油或涼拌菜，炒青菜為了口感好吃，會加入大量的油。不過吃涼拌菜要注意不要加太多的美乃滋、和風醬，不然等於把油喝下肚。

4. 聚餐結束後多攝取排鹽食物

為了讓料理更美味，經常會加入大量調味料，若長期攝取過量容易腸胃不適、心血管不健康，建議大家可以餐後多吃含鈣、鎂、鉀的食材。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

降血糖小心5種偽蔬菜！薯仔熱量=白飯1/3 攝高纖番薯要這樣吃

+ 17

銀髮飲食｜控制血糖減糖尿及併發風險 牛油果合桃10種食物宜多吃

+ 23

延伸閱讀：

她吃超清淡健檢報告卻滿江紅？醫一聽猛搖頭「它熱量超高！」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」