長壽｜106歲人瑞連吃16年「就愛這些」！有機店分享銀髮飲食數據

長期耕耘有機市場的台灣永豐餘生技，多年來培養了一群忠實客戶，其中55歲以上族群雖僅佔35%，但消費佔比卻達48%，是55歲以下者的1.68倍！其中不乏年逾80的銀齡族群，甚至有105歲人瑞連吃16年，「到現在都還能親自打電話來買！」這群熟齡客戶在食物上挑剔嚴格，又能活得健康長久，他們究竟都吃些甚麼？



都說人過中年才養生，但早在20多年前，當時僅25歲的永豐餘生技總經理何奕佳就投入了有機的世界。從最早的「有機百寶箱」到2014年成立首家實體門市，永豐餘生技不但在雙北拓出17家店，旗下品牌餐廳「山海樓」更連續5年獲得米其林1星肯定，證明「有機」、「健康」也能兼具好滋味。

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耕耘有機市場逾20年，永豐餘生技總經理何奕佳早前在《今周刊》舉辦的第七屆幸福熟齡論壇中，以「有機生活，邁向銀閃閃健康道路」為題，分享她對熟齡消費的第一手觀察。

何奕佳一登台便笑說， 55歲以上的族群，應該是消費市場裏面最嚴苛的一群人，「每樣東西都要問得非常深，台幣25元的蔬菜也要問從哪來？怎麼種？」而這般「龜毛」的客人，卻是她眼中「最長久的客人」，「如果你經過他一層一層地問，他都願意留下來，那他在其他地方問不到，一定會繼續買！」

其實從永豐餘生技推出有機百寶箱以來，就培養了一群忠實客戶，其中55歲以上族群僅佔35%，但消費佔比卻達48%，是55歲以下者的1.68倍，換句話說，「熟齡族顯然都存夠了錢！」何奕佳打趣道。

就愛低脂蛋白，「雞胸肉」最熱賣

分析大數據發現，不分年齡層購買品項都以蔬菜為最大宗，但熟齡族對蔬菜、豆蛋乳的購買量超過55歲以下族群，其他如水產、水果、保健品吃得比較多，肉類、加工品、茶飲零食相對少，顯示熟齡族在家烹調的比例較高，對零食、肉品則有所節制。

特別是在蔬菜部分，熟齡族吃的蔬菜量比55歲以下者高出20%，「除了吃多種、當令、有機的蔬菜，他們吃的量也比一般人高，從營養學上來看是好事。」

蛋白質的選擇上，熟齡族偏好豆製品，肉品以「低脂、白肉」為主，水產則以Omega-3含量高的魚種、野生魚，或低脂水產如蝦子為優先，而且水產的需求遠遠高於青壯年，「購買的品項與願意花的金額也比較高！」

有趣的是，大家都以為舒肥雞胸肉是健身的年輕人在吃，殊不知永豐餘最大消費族群，竟是55歲以上熟齡族，「而且購買的頻次非常高，顯然他們對『低脂蛋白』的需求很有概念。」

不同於年輕人在加工類食品上喜好嘗鮮，熟齡族對台式小吃、中式點心情有獨鍾，但食材要求更健康。如肉圓是以葛粉取代修飾澱粉來做外皮，「大家都知道小吃很多添加劑，在外面都不太敢吃，但是當你可以提供一些安全的選項，熟齡族會非常捧場，就算它比路邊攤貴比較多。」

再如尋常可見的貢丸，永豐餘生技卻花了整整7年才研發成功，因為若不添加卡達蘭膠等成分來增加脆度，口感就不好吃，但研發團隊費盡心思，卻是年年槓龜。直到發現黑豬肉在屠宰後熟成到某個程度，抓緊時間打漿，就能呈現Q彈筋性，才總算推出貢丸。

「當我們可以用物理、無添加的方式，做出這些從小吃到大的東西，其實大家都會買單。」何奕佳說。

聰明選好油，更重視多元攝取

55歲以上熟齡族對水果消費本就較高，但「對糖份非常節制！」選擇上偏向甜份、糖度低的品項，如蘋果、奇異果、芭樂等。而對能幫助消化、預防便秘的木瓜，接受度也比高。較出人意料的，是較常出現在西式料理的牛油果，竟然也是熟齡族偏好的水果之一，「顯示他們對攝取好油脂的重視！」

熟齡族不但願花高價購買好油，更會同時攝取多種油品，以達到均衡營養的目的。如眾所周知最佳的油脂攝取比例，是「Omega-3、6、9＝1：1：3」，在烹調油上就多選擇苦茶油與橄欖油，若需高溫煎煮用葵花油；另外也會同時攝取亞麻籽油、南瓜籽油等富含Omega-3的油脂。

何奕佳便舉例，爸媽（何壽川、張杏如）每天早餐都會吃燙青菜，用來拌菜的，就是發煙點低於140度的奇亞籽油、亞麻仁油或南瓜籽油。普通炒菜會用Omega-9含量高的橄欖油，非不得以要煎魚，則用富含Omega-6的葵花油。

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吃有機更精明，符地中海飲食法

何奕佳直言，同樣吃有機，但熟齡族群在消費上更精明，「總體來說，就是一個『地中海飲食』的金字塔！」

．高纖，五穀雜糧如糙米、高纖麵消費比例高；

．低醣，沒標示「低醣」的產品都不消費，也會避免「含糖」商品。

．優質蛋白質；

．好油脂，特別是Omega-3；

．只要能證明無添加，台式口味、小吃都受歡迎。



何奕佳笑說，台人平均壽命約為80歲，但自家客戶有不少都是逼近90、甚至上百歲，「他們還可以自己出來買菜，或上網、打電話來訂購，顯然自主生活能力很好，這些人可以活到90歲以上，到底都吃甚麼？」

譬如有位89歲的山海樓熟客，就愛鯖魚、三文魚、圓鱈、生態蝦，油品慣用橄欖油，但可能因為牙口較差，傾向選擇牙齒「容易咬」的軟質食物，特別愛好糙米粥、湯白粥等粥類食品。

另一位90歲客人以蔬菜為購買大宗，常買豆腐、豆漿，也是生鮮雞胸肉、舒肥雞胸肉的擁護者。水果類則偏好番茄、石榴、蘋果、木瓜等低甜度卻有豐富營養素的品項。

「基本上營養均衡，（飲食）不用太偏激，就可以活得很老！」何奕佳認為，飲食、運動是最簡單的健康之道，若能自律就能走得長遠。但也強調別給自己太大壓力，只要做到80分就差不多，「往對的大方向走，有人生第二個夢想，enjoy生活就可以活得好、活得久」，用簡單舒服的方式，迎向健康的銀閃閃人生！

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