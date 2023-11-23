天麻功效｜去風止頭痛6好處傷風感冒唔啱飲？3類人慎服小心腎衰竭

天氣變凍，是時候喝點秋冬湯水了。天麻川芎白芷魚頭湯中的天麻據說可以去風止頭痛，在秋冬喝是否合適呢？天麻還分春麻、冬麻，雖有去風通經絡、止頭痛6大功效，但有3類人要慎服。



天麻分春麻、冬麻 可去風止頭痛等6功效

就天麻的問題，筆者訪問了註冊中醫師徐澤昌博士。徐醫師指，平日湯料、藥材中常見的天麻，實為蘭科多年生寄生草本植物天麻的塊莖。天麻在中國南北各地均有分佈，主產於四川、雲南、貴州等地。冬春季節採集，冬季莖枯時採挖者名「冬麻」，質量優良；春季發芽時採挖者名「春麻」，質量較差。採挖後除去地上莖及鬚根，洗淨，蒸透，曬乾、晾乾或烘乾。用時再潤透，切片。

徐澤昌中醫師為我們講解關於天麻的資訊（圖片由受訪者提供）

天麻味甘性平，徐醫師指，天麻歸肝經，有息風止痙，平抑肝陽，去風通絡的功效。它用於肝風內動，驚癇抽搐。所謂肝風是指肝受風邪所致的疾病，而肝風內動常指神經系統中樞障礙，所以出現震顫、抽蓄，眩暈。

天麻入肝，功能息風止痙，且甘潤不烈，性質平和。故可用治各種病因之肝風內動，驚癇抽搐，不論寒熱虛實，皆可應用。同時亦可用於眩暈，頭痛。天麻既息肝風，又平肝陽（肝火旺盛），故為止眩暈之良藥。而且天麻還可用於肢麻痙攣抽搐，風濕痹痛。總結來說，它有6大功效：

天麻甘，平。歸肝經。（香港浸會大學中醫學院）

1.去外風



2.止頭痛



3.紓緩肢體痙攣抽搐



4.紓緩風濕痹痛



5.通經絡



6.止頭暈



秋天感冒頭痛飲天麻？徐澤昌中醫師：錯！

天麻性平，具有改善眩暈、頭痛的作用，而關於天麻是否屬秋冬的「當造」湯料，徐澤昌中醫則回應，它要視乎體質和需要使用，並非人人都必須，和秋、冬季沒有太大分別。而值得關注的是，雖然天麻可改善頭痛，但如患外感所導致的頭痛是不宜飲用。

秋天感冒頭痛飲天麻？（網上圖片）

徐中醫解釋，只要是由傷風、感冒所導致的頭像都不宜服用天麻，就算是其他原因的頭痛，如偏頭痛、壓力大引致的頭痛等，由於頭痛的成因多樣，如缺乏辨證技巧而去自行服用湯水食療，隨時加重病情，所以正確的做法是「病向淺中醫」，盡快尋求專業註冊中醫師的協助，由註冊中醫師面診合參，望聞問切，辨證論治下決定治療方案。不要盲目相信網上偏方或食療！

川芎白芷天麻魚頭去風通絡3類人慎服

川芎白芷天麻魚頭袪風通絡3類人慎服（網上圖片）

由天麻所製的川芎白芷天麻魚頭湯味鮮又豐營養，偶爾喝是沒有問題的，但切忌把它當作解決問題的靈丹妙藥！徐澤昌中醫師補充，天麻雖然好處多，但有3類人是不宜飲用或慎服的：

1.過敏人士

有研究指天麻及天麻製劑偶有過敏性反應及中毒的發生。如：口服天麻粉引起蕁麻疹藥疹；口服天麻丸引起過敏性紫癜；大劑量燉服天麻致急性腎功能衰竭及昏迷等。

2.孕婦

川芎白芷天麻魚頭湯不適合孕婦飲用，因川芎有活血的功效，可能會有損胎兒。

3.幼兒

幼兒服用此湯前亦應先咨詢註冊中醫師的意見。