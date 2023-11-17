佛手柑｜果中仙品疏肝養胃降血壓10功效　佛手柑3食法煮粥都得！

佛手柑，果中仙品養胃化痰降血壓10功效！秋冬季是柑橘類水果當造的季節，除了常見的橙、柑外，你有聽過佛手柑嗎？又是否知道它有什麼功效呢？



佛手柑又名果中仙品 養胃化痰降血壓10功效

佛手柑又名果中仙品（istockphoto）

佛手柑你有聽過嗎？佛手柑又叫花柑是一種古老的柑橘品種，它的形狀奇特，屬芸香科香櫞的一個變種，和近日街邊常見的手打檸檬茶中之香水檸檬同種。佛手柑果實在每年的12月至隔年1月成熟，果實形狀為5至20個塊狀掌指，看起來就像一隻大大的手掌。佛手柑香氣濃郁、果皮厚、果肉白、汁不多更不含種子，除了它的味道和外型外，其營養價值也相當值得關注。

佛手柑根、莖、葉、花、果均可入藥

佛手柑又名九爪木、五指橘，在中醫角度，它具珍貴的藥用價值，不但屬於全株可食用的食物，其根、莖、葉、花、果均可入藥，故有果中仙品之稱。在中醫理論中，佛手柑性味辛、苦、甘、溫，能入人體肝、脾、胃三經，有理氣化痰等10大功效：

佛手柑又名果中仙品（istockphoto）

1.健胃

2.止嘔

3.止咳

4.舒肝健脾

5.有助化胸悶氣脹

6.促進消化

7.助降血壓

8.醒酒

9.紓緩神經性胃痛

10.紓緩哮喘病症



佛手柑可美容護膚 3大食用法煮粥茶飲都得

佛手柑能提煉佛手柑精油，是良好的美容護膚品。而除了精油外，還可以參考以下3種服用方法：

佛手柑3食用法（istockphoto）

佛手柑陳皮飲



材料：佛手柑（曬乾）15克、陳皮9克、生薑3克

做法：將所有材料以清水沖洗去除雜質，並以500毫升水，熬煮至300毫升飲用

效果：有助改善、緩解噁心、嘔吐等不適反應

佛手柑粳米粥



材料：佛手柑（曬乾）30克、粳米100克

做法：佛手柑以清水沖洗去除雜質、粳米淘洗乾淨，倒入蓋過食材的水量，以電鍋2杯水的時間燉煮至開關跳起即可食用（早晚分食即可）

效果：對於老年人胃弱、消化不良有錯的調理作用

青皮佛手柑茶



材料：佛手柑（曬乾）10克、青皮9克、川楝子6克

作法：將所有材料以清水沖洗去除雜質，並以500毫升的水，熬煮至300毫升飲用

效果：有助改善因壓力引起的肝氣鬱結、胃腹疼痛問題

資料來源：華人健康網/A+醫學/自由健康網