記憶力衰退3成因過敏都關事！教授指3食物提升腦力 黃豆要原粒食?

你有健忘、記憶力衰退的煩惱嗎？隨著年紀增長，感覺自己腦袋的記憶力大不如前，原來除了年紀之外，記憶力衰退還有3個成因。近日有大學教授指，常攝取3樣食物可提升腦力。



記憶力衰退3大成因 睡眠差、壓力大、慢性食物過敏

記憶力衰退很多人都以為只是單純年紀的問題，但事實卻不是這樣。台灣聯安診所曾在其官網上分享，關於記憶力衰退的3大成因，除了年齡外，原來還和睡眠差、壓力大、慢性食物過敏這3因素有關。

記憶力衰退成因1：睡眠差

睡眠不足容易造成記憶力不集中（istockphoto）

睡眠不足容易造成記憶力不集中、不持久，同時還會影響到「情緒」，令大腦表現大不如前。

記憶力衰退成因2：壓力大

若壓力太大，導致身體的內分泌及自律神經失調，使腦部變得更加疲累，短期記憶力也會變差。同時壓力過大也會減少人體荷爾蒙分泌，體內荷爾蒙過低時也會影響記憶力。

記憶力衰退成因3：慢性食物過敏

慢性過敏與急性食物過敏不同，它會有延遲反應非立即能發現的（istockphoto）

由於慢性過敏與急性食物過敏不同，它會有延遲反應非立即能發現的，導致一般人會忽略慢性食物過敏的影響，當過敏食物進入身體內會形成一些分解不完全的大分子蛋白質，引發一連串的免疫發炎反應，產生的生化傳遞物質再透過「腸腦軸線」進而影響到腦組織運作，就可能影響記憶力、睡眠、情緒。

改善健忘增腦力必食3食物

想要改善記憶力衰退問題，除了要有健康的生活作息外，營養攝取也很重要。近日台灣的中山醫學大學營養學系教授王進崑就在一篇健康訪談中指，想改善健忘問題、提升記憶力，可以試試這3樣便宜又富營養的食物：

改善記憶力食物1：黃豆

黃豆中所含豐富卵磷脂及優良蛋白質成份（istockphoto）

黃豆中所含豐富卵磷脂及優良蛋白質成份，可說是人體及大腦細胞不可或缺的營養素，特別是當中的卵磷脂成分更有補腦、增強記憶的效用；而黃豆中所含有的優良蛋白質，更是製造細胞和神經傳遞物質的重要元素，有促進腦神經的傳導、活化腦力的效果。

不過，王進崑教授也提到，想要充分攝取到黃豆中的卵磷脂，不能只有吃豆腐、豆漿、豆花、豆干等黃豆加工食品，而該直接食用全豆，即納豆等食物，這才可將卵磷脂完整的保存下來。

改善記憶力食物2：海帶

海帶不但容易取得、購買，營養成分更是豐富（istockphoto）

海帶不但容易取得、購買，營養成分更是豐富，除了有廣為人知的礦物質碘外，當中的有助於抑制發炎反應、預防記憶力衰退的omega3不飽和脂肪酸，以及DHA、EPA含量更是豐富，適量食用對人體好處多多。

改善記憶力3：香蕉

香蕉養價值相當豐富（istockphoto）

香蕉養價值相當豐富，它當中含有的蔗糖、果糖、葡萄糖等3種天然糖分，能迅速補充人體所需的能量、提升體力，預防精神疲倦引起的記憶力不佳現象。另外香蕉還豐含礦物質—鉀，不僅能平衡身體的鈉離子過高問題，更有促進人體細胞及組織生長的作用，有加速腦細胞代謝、活化腦力的效果。

參考資料：華人健康網/聯安診所/健康遠見