揀芋頭貼士｜選鬆軟綿密5招愈輕愈粉白愈好　教古早味芋頭粥做法

社員Jane Chuang發表於Facebook廚藝公社：進入秋冬，也來到台灣芋頭盛產的季節，如何避開久煮不爛的芋頭，挑選出鬆軟綿密的芋頭呢？來分享幾個小秘訣！



台灣的芋頭產地主要有：大甲、花蓮、屏東，嘉義、台南也有，但是產量較少。台灣的芋頭品種大多為檳榔心芋頭，帶有淡紫色紋路，有一說它的纖維紋路與檳榔紋路相似而聞名。

挑選綿密芋頭秘訣（按圖看清👇👇👇）

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芋頭的挑選方式：

1. 挑選時首先觀看連接根部的切面，切面愈粉白，表示芋頭愈成熟、水份含量愈低、口感愈鬆軟綿密。反之，若切面色澤較深，表示水份含量高、成熟度較不足，煮起來口感較硬。

2. 可以伸手摸摸看切面，乾燥後手上是否會殘留白色粉末，或切一小塊下來，看刀面殘留粉末的多寡。

殘留多：比較成熟，口感較好。

殘留少：熟成度不足，較不鬆軟。



3. 拿起來稍微捏捏看，若手感是Q彈、類似捏海綿的感覺，切口表面色澤較黃、或是切口內凹，表示放比較久，較不新鮮。

4. 輕拋看看重量，重量較輕表示水分較少，熟度足夠，口感較好；手感較沉重、表示水分含量高、熟度較不足，口感較差。

5. 觀看外觀，皮表較乾燥、無蟲洞。

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芋頭的去皮：

相信許多人想到去皮就手癢，因為芋頭黏液中的成分含有皂苷，是造成處理芋頭後手癢的原因。處理時戴上手套，可以避免因接觸造成的皮膚搔癢。另外，挑選表皮乾燥的芋頭，處理完後等手上的黏液乾燥呈現白色粉末，將粉末拍乾淨後再洗手，也能減少手癢的症狀。

芋頭的營養成分：

芋頭含有豐富的膳食纖維、維他命B雜、維他命C，另外也含有豐富的鈣質、鋅、鉀等微量元素。黏液中含有的皂苷也具有調節免疫功能、抗腫瘤、抗發炎、降膽固醇的功效。

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料理分享：

芋頭料理可甜可鹹，接受度高，因此廣受歡迎，這一次分享的是具有濃濃古早味的「芋頭粥」。

料理材料：

白米1.5杯、芋頭半顆切塊、乾冬菇2朵泡開切絲、紅蔥頭2-3瓣 （也可用油蔥酥）、豬肉絲100-150克（我用五花肉絲）、高湯（或冬菇水、自來高湯）、1500～2000cc芹菜（也可以再加芫荽）、這次應孩子的要求再加椰菜、紅蘿蔔、蝦仁、油腐皮！

料理做法：

1、下油熱鍋，炒香紅蔥頭，煸炒至邊邊呈金黃色，加入冬菇絲煎酥脆、放入豬五花肉絲炒至八分熟。

2、放入芋頭丁、米拌炒過後放入高湯煮滾。

3、煮到米膨脹時，放入紅蘿蔔絲及椰菜，蓋上鍋蓋燜煮至米、芋頭煮透。

4、加入蝦仁、熱水燙過的腐皮、鹽巴、白胡椒粉。

5、待蝦仁熟透後放入芹菜粒、芫荽即可起鍋。



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椰汁芋頭燜雞食譜

社員回覆：「立刻珍藏」、「真的，每次買芋頭煮蜜芋頭好都像開奬一樣，萬一不ok就拿去做芋圓打牛奶了...」、「謝謝分享」、「很讚的分享。切芋頭會癢我是要切之前，在瓦斯爐火上面用小火表面整個先烤一下，再削皮就不會癢，可試試看」、「很實在的貼文，選購芋頭的種類」、「檳榔心芋頭我也愛吃」、「好厲害喔」、「超強的」、「這道料理很美味」。

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】