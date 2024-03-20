芋頭食譜｜控血糖血脂熱量是麵一半！鬆軟蜜芋頭 揀選3招非重就好

最近到街市，會看到不少攤商擺出漂亮的芋頭。台灣農糧署也教「芋頭控」們煮出鬆軟蜜芋頭的方法，趕快來學！



芋頭不能挑「最重的」，而是同樣大小「稍重」的

要煮出好吃的蜜芋頭，首先要挑好芋頭。不過挑芋頭要注意，不能挑「最重的」，而是同樣大小的芋頭中稍微重一點、輕壓有紮實感的，切口呈白晰而輕搓則呈粉質的。

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台灣農委會彰化改良場說明，因為好吃的芋頭要鬆軟，必須要芋頭進入休眠期、完全成熟了「收乾」以後，澱粉質達到最好的比例才鬆軟好吃，如果太重表示還沒收乾，反而吃起來會硬硬的、不鬆軟。

做蜜芋頭宜選檳榔心芋、高雄一號

台灣農糧署教煮鬆軟蜜芋頭，建議選擇檳榔心芋頭、高雄一號芋頭，烹煮方式如下：

- 材料：

芋頭1000g、砂糖250g、米酒半碗（依個人喜好添加或改成水）



- 做法：

1. 洗淨削皮，切不規則塊狀後，先以小面積接觸鍋底擺放，以避免熬煮的過程中燒焦。

2. 第1階段先均勻撒上一半砂糖，加熱水淹至芋頭高度8分滿。

3. 半開蓋再以中火續煮10分鐘。

4. 再加水到芋頭一半的高度，持續半開蓋以中火煮至筷子可輕鬆戳入，感覺鬆軟的狀態。

5. 第2階段撒上另一半的砂糖，加入半碗米酒，此時把蓋鍋蓋好，用小火慢煮15分鐘即可。

- Tips：加米酒可增加風味，不喜酒者可以改成水。

蜜芋頭（台灣農糧署圖片）

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芋頭雖是澱粉，但有助調控血糖、血脂

以前大家都怕芋頭是澱粉，而且熱量高。營養師表示，近年來大家已經知道芋頭雖然是澱粉，但是含有豐富的皂素，有助抗氧化，還能調整血脂。而且同等重量，芋頭的熱量每百克只有123大卡，比白飯的180大卡還低、比麵食的2、300大卡更低，而且芋頭的澱粉中含有「抗性澱粉」，不會被人體吸收。同時芋頭富含膳食纖維可促進腸道蠕動、調降血脂和血糖，其特殊黏液有助免疫力，所以現在反而被建議給有血糖問題、或減重者替代白飯。

不過還是要注意，芋頭是主食類，如果吃了芋頭以後，就要少吃一頓飯、麵類。另外，蜜芋頭加了很多的精緻糖，有血糖問題及體重控制中的人，還是要注意少量食用就好。

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芋頭含高鉀，腎臟病、心律不整者慎食

另外也要注意，芋頭的鉀含量高，常被認為有助降血壓、利水利尿，有高血壓的人雖然適合吃，但如果是必須限鉀的腎臟病友，或有心律不整問題者也只能少量攝食。

而芋頭的特殊黏液物質雖然有益健康，但少數人吃了容易過敏，也要避免。

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