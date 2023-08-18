芋頭營養｜降膽固醇穩血糖防便秘6功效　免發癢2方法點揀靚芋頭？

芋頭控出列！又快到了台灣大甲芋頭盛產季節，不管是甜點、鹹食，只要加入軟綿綿的芋頭，就會讓所有芋頭狂熱者口水直流。



只是芋頭除了美味外，還有什麼好處？長輩總說芋頭很毒，不能常吃，是真的嗎？

芋頭營養、芋頭挑選秘訣（按圖看清👇👇👇）

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芋頭6功效 降膽固醇、穩血糖、控制體重

台灣中醫師羅明江表示，芋頭富含膳食纖維，膳食纖維有助於降低膽固醇、穩定血糖、控制體重。芋頭又稱為澱粉中的蔬菜，與許多的蔬菜纖維含量相當，多吃會有飽足感。古時若遭逢稻穀欠收、荒年之際，芋頭就會被選擇作為重要的代糧之一。此外，芋頭也可改善消化功能、緩解便秘、腹瀉等。

《本草綱目》記載「青芋、紫芋、真芋、白芋、蓮禪芋、野芋六種，僅野芋有大毒，不可食。」現今一般作為食用的，都是青芋，食用部位為芋頭的塊莖，主要功效在於開胃生津、消炎鎮痛、補氣益腎，可改善胃痛與慢性胃炎。

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處理芋頭要戴手套、或先將整顆煮沸

羅明江指出，處理芋頭也要注意，當芋頭外皮觸及皮膚或手指，草酸鹼黏液會讓人產生劇癢，雖然有不適感，但草酸鹼黏液無毒，不過還是要記得，芋頭削皮時，要戴上手套，避免發癢。或是將芋頭連皮一起煮沸，再移至冷水冷卻，最後再削皮，也可避免不適感或發癢情況。

至於有些長輩認為芋頭很毒，吃多對身體不好。羅明江解釋，推測原因是長輩們接觸到芋頭外皮而產生發癢的感受，所以直覺芋頭有毒。但芋頭只要煮熟之後，就不會刺激喉嚨或皮膚，民眾不必太過擔心。

1道芋頭料理滋潤皮膚、補脾胃

羅明江推薦，民眾可以煮香芋肉片粥，補益脾胃、滋潤皮膚，香芋肉片粥做法相當簡單，只要將米粥煮開後，將芋頭去皮切丁後加入滾煮，再加入少許里肌肉薄片，一起煮到熟爛，再依個人口味加鹽調味即可。

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芋頭挑選3秘訣

想要挑選好吃芋頭也很簡單，台灣營養師許秋萍表示，買芋頭時帶些許根莖及土相當正常，切勿挑選外觀有凹洞跟缺口的芋頭，而且芋頭最好壓起來有一點硬度，不要太軟爛。切開芋頭，摳一下內部，若帶綿綿、粉粉的感覺，會比較好吃。

許秋萍補充，芋頭也含有豐富的維他命A及維他命C，具有抗氧化作用，還可延緩老化。另外，芋頭含有大量的鉀離子，能調節血壓。心血管疾病患者吃芋頭還可幫助降血壓。

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