防失智飲食｜10種護腦食物防失智中風　上班族少吃芝士紅肉？

現代人每天忙於工作，卻常感到精神不濟、注意力不集中，影響工作效率。營養師推薦MIND飲食，其含括10種健腦食物，幫助提升工作效率、遠離精神不濟，還能降低失智症發生率。



重拾活力又護腦！MIND飲食大揭秘

你每天精神不濟？台灣營養師劉怡里指出，上班族可以透過調整飲食內容，攝取對大腦有益的營養素，幫助提升專注力和工作表現。她特別推薦MIND（麥得）飲食，這是一種結合地中海飲食和得舒飲食的飲食型態，不僅可以降低心血管疾病和中風的風險，還能顯著降低阿茲海默症的發生率。

5招飲食建議逆轉腦退化（按圖👇👇👇）

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橄欖油取代烹調用油

麥得飲食重點包括：全穀類、非綠色蔬菜、綠色蔬菜、家禽、魚類、紅酒、堅果、豆類、漿果類、橄欖油等10大健腦食物。劉怡里建議，在日常烹調時可以使用橄欖油取代其他油品；每天攝取至少3份全穀類，約8分滿的糙米飯，或是9湯匙的燕麥，都是不錯的選擇。

多攝取綠色蔬菜和漿果類水果

在蔬菜的選擇上，劉怡里強調多攝取綠色蔬菜，一周至少要吃到6份，大約3～4碗的分量，像是番薯葉、綠花椰菜、菠菜、芥蘭、羽衣甘藍等都是理想的選擇。水果則要注意攝取「漿果類」，如藍莓、士多啤梨、覆盆子等，一周建議至少吃2碗。

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豆類、家禽和魚類為主要蛋白質來源

在蛋白質的攝取方面，劉怡里建議以豆類、雞鴨鵝或火雞和魚類為主要來源。另外，堅果也是麥得飲食的重要組成部分，一周至少要吃到5份堅果，約5湯匙的量。對於有喝酒習慣的人，劉怡里提醒，紅酒的攝取量一天不宜超過1杯240c.c.。

營養師警告：上班族該少吃的5種食物

除了攝取有益大腦的食物外，劉怡里也提醒大家要減少攝取5種不健康的食物，包括牛油與人造牛油、芝士、糕餅甜食、油炸與速食，以及紅肉；這些食物的攝取頻率要盡量降低。

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劉怡里表示，麥得飲食富含豐富的纖維、維他命A、E、K、B群、礦物質、優質蛋白質和植化素，可以提高身體抗氧化功能，降低發炎反應。將這些護腦食物納入日常的飲食中，不僅可以讓大腦更健康，還能提高思緒的清晰度，進而提升專注力和反應力，有效改善工作效率。

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