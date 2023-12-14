喝茶致失眠肚脹全因喝錯茶種！大小茶葉點揀至啱？6款茶暖身助眠

冬天飲茶失眠又肚脹？你有因飲茶而睡不好的因擾嗎？近日有中醫指，這為喝錯茶種之故！葉種分大茶葉、小茶葉性質又有什麼不同？想安眠又暖身，中醫推介6種茶飲。



飲茶失眠又肚脹？全因茶胺酸與咖啡因

冬天喝點熱茶可以令全身暖洋洋，但又害怕喝茶會引致失眠或肚脹。近日台灣中醫師黃獻銘，就在一篇健康訪談中指，有人在喝茶後會有肚子脹、睡不著的問題產生，是因為茶中含有「茶胺酸」成分，雖然茶胺酸具抗氧化、抵抗自由基功效，可抗衰老、助防癌，但同時也會對胃壁產生刺激性，當飲用者腸胃不好時，就會有胃脹或不舒服的症狀產生。

飲茶導致失眠與咖啡因有關。（istockphoto）

至於飲茶會失眠就與咖啡因有關。人的睡眠與「腺苷」神經傳導物質有關，腺苷跟體內的神經受器結合時，就會啟動人體的睡眠機制，但咖啡因會阻礙腺苷的結合過程，就容易讓人睡不著，或引發興奮、代謝增加等情況。

葉種分大小 哪一種適合你？

茶樹大致可分為大葉種與小葉種（istockphoto）

茶樹大致可分為大葉種與小葉種，大葉種的葉片較大顏色較淡，小葉種的葉片較小顏色較深。一般來說，大葉種都為紅茶，如阿薩姆紅茶、紅玉紅茶等。大葉種茶樹所製作的茶葉滋味濃烈，收斂性強，含有較多元的酚類物質及咖啡因。若想在晚上喝茶，又不想睡不好，黃獻銘中醫建議，最好選擇紅茶以外的茶種。

而小葉種茶樹製作的茶葉會較大葉種的香高味醇，其代表茶種有四季春、鐵觀音、青心烏龍等。小葉種本身的茶胺酸含量偏高，雖然有較強的抗氧化、抗自由基等功效，但就比大葉種茶葉更易導致肚脹。

一般來說，大葉種都為紅茶（istockphoto）

黃獻銘中醫補充，若想選擇對腸胃負擔小，同時又不會影響睡眠的茶，可以選擇「發酵時間」較長的茶種。因為茶葉在發酵的製程中咖啡因含量會變少，而紅茶理論上是經過發酵的，照理來說咖啡因會偏低，但是大葉種本身的咖啡因含量就高，發酵過後也還是偏高。故大家選擇「小葉種紅茶」為目標，如祁門紅茶、大吉嶺紅茶等，它們都可達到兩全其美的效果。

6種無咖啡因茶 暖身又助眠！

冬天想喝茶暖身，但又不太會分茶種大小？韓國中醫師鄭世延有6種無咖啡因茶推介給大家：

1.薑茶

冬天飲用薑茶有暖身祛寒之效（istockphoto）

冬天飲用薑茶有暖身祛寒之效，更有溫暖脾胃、止嘔、溫肺止咳，還有治療感冒等功效。

2.玄米茶

玄米茶有抗發炎、抗過敏，以及幫助消化、美白養顏，溫暖腸胃等的功效。是冬天喝茶的上好之選。

3.洋甘菊茶

洋甘菊茶在歐洲被視為「睡眠茶」（istockphoto）

洋甘菊茶在歐洲被視為「睡眠茶」，有能夠鎮靜身心、幫助入睡、促進新陳代謝等的功效。

4.薰衣草茶

薰衣草茶可幫助人體修復、安撫緊張情緒，以及治療焦躁情緒等。

5.紅棗茶

紅棗茶有補中益氣（istockphoto）

紅棗茶有補中益氣，養血安神的作用，在冬天更有暖胃暖身的作用。對女士而言更是相當好的養顏、緩經痛聖品。

6.牛蒡茶

牛蒡有「蔬菜人參」的稱號，牛蒡茶有助抑制高血壓、降血糖、及膽固醇等功效。

資料來源：健康2.0/早安健康/沁意茶苑