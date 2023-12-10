肝癌｜4旬漢腹痛高燒確診肝癌脂肪肝嚴重！疑愛喝1健康飲品累事

許多看似健康的飲料，反而會造成身體極大負擔，有醫生就透露，先前曾遇過患者罹患肝癌，進一步詢問生活習慣才得知對方相當愛喝「一飲品」，提醒大家不可不慎。



台灣外科醫生江坤俊早前在節目《醫師好辣》分享，先前曾有一名40幾歲的業務經理某天因為腹痛、發高燒被送往急診，經電腦斷層檢查後，發現患者左肝出現一個3厘米的腫瘤，因擔心是肝癌，因此後續便安排手術。

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肝癌脂肪肝嚴重 原來愛喝1「健康」飲品

江坤俊透露，開刀的時候光用眼睛看就知道患者脂肪肝相當嚴重，後續病理報告出來也驗證是罹患肝癌，但值得注意的是，患者身形並沒有非常胖，進一步詢問原因，才得知對方相當喜愛喝果汁。

江坤俊指出，喝果汁其實並沒有想像中健康，且伴隨許多壞處，「你如果是拿來吃水果，裏面有纖維質又加上水分一下就飽了」，反觀果汁經過濾渣後裏面只剩下果糖，而果糖百分之百都在肝臟內，非常容易轉成脂肪肝。

江坤俊提醒，脂肪肝很怪的是，可以跳過肝硬化這一步直接從肝炎變肝癌，提醒脂肪肝是未來幾年國人要努力對抗的疾病，「因為以後會是台灣造成肝癌最主要的原因。」

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