解辣飲食｜不小心吃太辣如何緩解？解辣食物排行榜這種飲品最有效

你知道辣其實不是一種味覺而是痛覺嗎？所以吃辣椒感到的辣，其實是神經系統接收到痛覺訊號，對身體發出的警報。



那如果不小心吃太辣，該怎麼去緩解呢？有些食物對解辣特別有效，以下就來看看吧！

解辣食物排行榜（按圖👇👇👇）

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水 / 解辣效果：1顆星

用水漱口有一點作用，可以減輕因為辣而引起的灼燒感，但是效果並不太好。因為辣椒素是油性物質，水和油不能混和，因此喝水只能暫時緩解，並不能沖淡辣椒素的積聚。

酒精 / 解辣效果：2顆星

辣椒素會溶解在酒精當中，照理來說可以解辣，不過如果喝的是高濃度的烈酒，就有可能會更辣。其實酒精更適合用於被辣椒素所辣到的皮膚。

糖類 / 解辣效果：3顆星

因為糖可以吸收辣的油分，讓味道改變，所以有助於減輕、中和辣所帶來的刺激感。

朱古力 / 解辣效果：3.5顆星

朱古力中含有的脂肪，有助於去除口中的一些辣椒素，因為辣椒素更易溶於脂肪。而根據美國農業部的說法，選擇牛奶朱古力比黑朱古力會更有效，因為它含有更高的脂肪和酪蛋白含量。

牛奶 / 解辣效果：4顆星

乳製品，特別是牛奶對解辣很有效。因為牛奶中的酪蛋白，有助於打破神經受體上辣椒素的聚集。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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