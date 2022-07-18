梳打粉｜洗蔬果衣物油污最強天然清潔劑！5用途多做1步免損洗衣機

有了小孩後要保持家裡整潔乾淨，真的有點難度，每天除了整理不完的玩具，隨時被打翻的食物，心情已經有點沮喪，若再看見頑固「浴室水鏽」及「廚房油污」，真的會想要乾脆離家出走好了，眼不見為淨。我想這是很多家庭的心情，不過善用梳打粉（又稱小蘇打），真的可以幫你省下不少力氣，還你廚房浴室乾乾淨淨。



梳打粉真的有這麼神奇？

梳打粉（又稱小蘇打）屬微鹼性碳酸氫鈉（NaHCO3），家中廚房產生的油垢大多是食材烹調中動物及植物油脂產生，當梳打與油污接觸後，油脂的「酯類官能基」可與鹼性梳打作用，成為高水溶性的「醇類 + 羧酸根化合物」，容易被水沖走。

梳打粉清潔5妙招（按圖👇👇👇）

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使用天然梳打清潔，安心安全又乾淨

1. 清洗蔬菜水果

梳打粉是鹼性，農藥大多為酸性，使用梳打可以酸鹼中和，將表面有殘留的農藥一併清除。所以可在清洗蔬果水中，加入一小匙梳打粉，浸泡3~5分鐘後，用手攪拌清洗，最後用大量清水沖洗即可。

2. 清潔衣物，除臭、潔白、增豔

梳打粉是我洗衣服過程中必用的清潔品，將3匙梳打粉溶於溫水中，添加在平常洗衣步驟，能增強洗衣精的去污力，幫助衣物潔白，也能夠增豔保色。若有臭味的襪子、汗衫等衣物，我會先泡約20分鐘再清洗，可以去除汗臭味及汗漬。但是梳打粉不容易在冷水中溶解，直接倒入洗衣機會影響洗衣機的內壁、底部或是溝槽，反而加速洗衣機耗損。

3. 衣櫥、鞋櫃除濕小幫手

我會把梳打粉裝入濾布袋，再用盒子裝起來，避免打翻。濾布袋內放入3~5匙梳打粉，可放入衣櫥或鞋櫃中除濕，約三個月後再拿出來曬太陽，可不斷重複使用，非常環保。若家中衣櫥、鞋櫃較大，可多放幾個，也可放於廚具抽屜除濕。

4. 浴室清潔一把手

浴室最麻煩的就是水鏽、毛髮堵塞水管及霉斑，所以我們家習慣每天洗完澡後清水刷洗地板及馬桶，每月再用梳打粉深層清潔，免得累積過厚，清潔更不易。可用 1：1 的梳打粉及水混和，裝入噴瓶中，噴要清洗的地方，靜置10分鐘後再進行刷洗即可。

5. 清潔廚房煮食爐及鍋具

清潔油脂有溫熱水幫忙會更好清理，所以可在煮食爐或難清理的鍋具上先用濕一點的抹布沾取溫熱水，再撒上梳打粉，靜置兩分鐘後，再用百潔布刷洗即可。進階版可加白醋，陳年油污會溶解更徹底。

營養師小叮囑

梳打粉有分成食用級與工業用，我通常買「食用級」較安全。一般食用級的梳打粉，pH 值約8.1，可用於烘焙、清洗蔬果、碗盤及清潔使用；工業用的梳打粉，pH值為 11，鹼性較高，直接接觸皮膚會造成刺激，使用前最好戴上手套及口罩。另外，不要用粉狀梳打清潔漆器或者塑膠等較軟的材質，很可能會造成物品損傷。

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