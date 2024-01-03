三七＝田七？降血壓治中風11功效補血第1　天天吃可保健2類人不宜

三七又名田七，其實兩者是一樣的，還有個別名叫金不換。它有養血補虛之功效，還可助身體降血脂、血壓治中風等。它要如何使用，有什麼人不宜呢？我們邀請了註冊中醫師許秀欽為我們解惑。



三七屬五加科多年生草本植物（網上圖片）

三七即田七又名金不換 雲南白藥也有它

三七又名田七，還有人叫它金不換。許秀欽中醫師為我們介紹，田七是最多人喚它的名字、三七是其學名，而金不換則是較少數人認識的別名，是明代著名的藥學家李時珍給它的稱呼，其目的是形容三七的重要。三七屬五加科多年生草本植物，而其名字則和它的生長有關。許秀欽中醫師指，種養了3年的三七才開始有功效，而種了7年的三七功效最好，這就是三七的命名由來了。

《本草綱目》中記載：「人蔘補氣第一，三七補血第一，味同而功亦等，故稱人蔘三七，為中藥中之最珍貴者。」同時三七與人參屬同一科，故有些人會把三七誤作人參。而歷史悠久可活血止痛的雲南白藥，當中主要的成分就是三七了。

三七養血補虛 可消脂治中風降血壓10功效

三七藥用價值極高（網上圖片）

三七藥用價值極高，據許秀欽中醫指，它有養血補虛、消脂、治中風等10功效：

1.養血補虛

2.消脂降膽固醇

3.助治中風

4.助降血壓

5.止血散瘀

6.護心抗血栓

7.舒緩痛經

8.消腫止痛

9.抗炎

10.增强免疫功能

11.新生治外傷



三七可作保健用日日服用都得！2類人不宜

由三七所磨研的三七粉，每天吃的劑量應在一至二克（網上圖片）

是藥三分毒，許多人都怕藥材太常吃反而對人有害，但許秀欽中醫指，三七其實是可以日日吃的保健品！關鍵就在每天吃的劑量，中醫指，由三七所磨研的三七粉，每天吃的劑量應在1至2克，若超過就會對身體做成負擔，有破血變虛的可能，只需直接沖水飲用便可，但中醫亦指有2類人不宜服：

1.正值經期之女性

2.孕婦



資料來源：註冊中醫師許秀欽