防癌食物｜多吃莓果降食道癌風險66%！2種莓最有效 5類食物助抗癌

食道癌是台灣男性癌症發生率第6名，若想預防食道癌發生，除了遠離煙酒、檳榔、吃過燙的食物外，台灣錢政弘醫師也推薦了「5類食物」，其中多吃莓果類更可降低66%罹癌的風險。



台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》影片中分享，食道癌的致病原因與抽煙、飲酒、吃檳榔、熱飲和胃酸倒流有關，若有這幾項危險因子的人，應特別留意進食後胸口的感受。但由於食道很有彈性，因此食道癌在初期是不會造成吞咽困難，當發覺吞東西有點卡卡的時候，通常代表腫瘤已經佔據70%的食道管徑，這時候多半已經是第三或第四期了。

5類食物可達到抗癌效果（按圖👇👇👇）

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想要遠離食道癌威脅，錢政弘表示，可以從飲食著手，吃出健康，根據研究發現，多吃以下「5類食物」可達到抗癌效果：

1. 維他命C

可降低42%罹患食道癌的風險。很多水果都含有維他命C，比如說番石榴等。

2. 綠茶

錢政弘說，雖然其效果不如維他命C顯著，但仍可減少25%風險，「綠茶對我們消化道其實都不錯」。

3. 鋅離子

可減少22%風險，攝取來源包含蠔仔、蜆或是南瓜籽。錢政弘指出，缺少鋅的人，特別容易得到食道癌。

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4. 鈣離子

錢政弘說，缺鈣的人比較容易得大腸癌，也比較容易得食道癌。想預防這些消化道癌症，補充鈣質很重要，但多數台灣人鈣質攝取不足，除了喝牛奶，也可補充黑芝麻。

5. 綠色蔬菜和水果

錢政弘說明，根據長期研究發現，吃生菜的效果較好，主要是因為葉酸含量多，而葉酸有助於胃、食道黏膜的修復，其他像是菠菜、蘆筍等綠色蔬菜也不錯。

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水果的部分，莓果類最有效，可降低食道癌風險達66％，尤其黑莓、黑覆盆莓具抗癌效果，能夠抑制癌細胞在血管中生長。其他如士多啤梨、桑葚、蘋果、梨子也很推薦。

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