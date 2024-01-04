養生食療｜人參補氣增記憶力！中醫3食療不同體質高麗參點配搭？

工作上有許多公事需在年底前完成，不僅上班忙碌，甚至還需加班趕工，休息不足、壓力遽增雙重影響下，常常會讓人感到相當疲憊、難以集中精神，進而影響工作進度造成惡性循環。



有什麼方法可以補充元氣、增強體力嗎？台灣中華民國中醫師公會全國聯合會理事醫學博士黃俊傑醫師建議，可以用「人參」來補氣補力、增強體力、提升專注力與改善記憶力。

各式參類功效、特點（按圖👇👇👇）

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疲勞轟炸影響記憶力、專注力 人參真有補氣效果？

年底工作量大、活動多，讓人疲勞轟炸，台灣黃俊傑醫師指出，若是在短時間內突然激增壓力與體力勞動，容易出現記憶力下降、專注力不足，甚至會陷入休息無法補足的疲勞狀態，也可能會受外邪影響造成不適，進而影響工作效率，反而得不償失。

民眾一定常聽到「人參可以補氣」，不過這是真的嗎？台灣黃俊傑醫師表示，人參的營養會因為種類、生長環境、加工方式不同而有所差異，若有人參皂苷的成分，不僅能幫助補氣補力、調節免疫力，更能幫助增強體力、增加保護力、維持思緒清晰並有效提升記憶力與專注力。

▼高麗人參的5個等級（點擊下圖看清！👇👇👇）

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中醫師授3食補方法 依不同體質補充元氣

台灣黃俊傑醫師建議，民眾可在了解自己的體質後或是在中醫的協助下進行日常進補，像是對於虛寒體質的人來說，就可以適度補充高麗參，可以藉由參片補充體力及提振精神。

另外，體質虛熱的人，若感到提不起勁時，台灣黃俊傑醫師建議，將高麗參、麥門冬、五味子三者搭配使用可以達到很好的調理效果，麥門冬可滋陰潤燥，而五味子可益氣生津，三者搭配，不僅補氣養氣，更可固氣，民眾可以取適量放入水中，小火煮30分鐘，放涼後當成水喝日常補氣。

4款熱門的養生茶哪些體質不太適合喝（按圖👇👇👇）

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如果是容易因壓力大而食慾不佳的民眾，台灣黃俊傑醫師表示，可以搭配雞肉、紅棗入菜，清甜帶有淡淡參香的口感具有促進食慾的效果，而且紅棗有補中益氣、滋補等功效，透過這些食補方法幫助元氣回歸正軌。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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