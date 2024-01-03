冬天養生｜補腎氣益精血　芝麻黑豆桑葚10種黑色食物養腎增免疫力

在中醫角度，冬季屬水，黑色和腎也屬水，多吃「黑色食物」可以補腎氣可以益精血，維持生命能量減緩退化、提高免疫力。



不過，黑色食物種類眾多，進食時有不同宜忌，亦非人人適合食用。這篇文章將提供資訊與你分享。

10種黑色食物提升免疫力（按圖👇👇👇）

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黑芝麻

在現代藥理研究中，發現黑芝麻具有降低血糖和膽固醇水平的潛力，同時也被認為對抗衰老過程有一定的延緩效果。黑芝麻所含的豐富脂肪成分有助於滋潤並促進腸道滑順。值得注意的是，黑芝麻油脂含量相對較高，因此在攝取時應保持適量。一日的建議攝取量應控制在10克以下，否則可能引發體內火氣過旺的情況。

黑豆

黑豆在養生方面具有卓越的抗氧化效果，其富含的維他命B、維他命E和花青素等成分，有助於對抗身體的衰老過程。需要注意的是，生用和煮用會偏涼，要炒用才會偏溫，腸胃虛弱者不宜多食。

紫米

紫米具有豐富的營養成分，包括胺基酸、硒、鐵、鋅、膳食纖維，以及維他命B1、B2等。其功效包括補血、健脾等方面，還能預防缺鐵性貧血、減少疲勞感、促進腸胃蠕動，並有助於降低血液中的膽固醇。但對於腸胃虛弱的人來說，不宜過度食用，可能引起脹氣等不適感。

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龍眼肉

作為中藥，龍眼肉含有豐富的維他命、提子糖、蔗糖、腺嘌呤、蛋白質及多種氨基酸等營養成分，所含的大量鐵、鉀等元素能促進血紅蛋白再生，改善因貧血造成的心悸、心慌、失眠、健忘等症狀。由於食用起來甘香適口，用於小兒效果優良，但多食容易上火，身體較濕熱的人也不適合。

黑木耳

黑木耳富含蛋白質、磷、鈣、胡蘿蔔素、維他命B1、維他命B2、維他命K、多糖體等。其中維他命K具有多重益處，包括減少血液凝塊的形成，進而預防動脈粥樣硬化和冠心病的風險。此外，多糖體的存在也被證實能夠降低膽固醇水平，有助於維護心血管健康。

桑葚

桑椹在蔬果排名，鐵是第一，鈣是第三，並富含多種營養素。可以幫助降低膽固醇、穩定血糖、抗氧化、提高免疫力、助消化解便秘、改善視力、滋潤頭髮等等功效。不過由於桑葚的本體還是偏寒，生吃的話，脾胃虛寒容易拉肚子，不宜吃太多。

提子

提子具有抗發炎、抗氧化、防止血栓、維持血壓等等效用。根據現代營養學，紅色、紫色或黑提子的熱量最低，花青素是最高的。然而，提子雖然是中GI的水果，但含糖量相當高，糖尿病患者不宜過量食用。

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黑棗

大棗經過低溫烘焙過後，令果皮顏色較深而為黑棗。大棗的性味甘溫，歸脾胃經，功效為補中益氣、養血安神、緩和藥性；在補脾胃的基礎上，帶有補益腎精。黑棗含有維他命 C、蛋白質、鈣、鐵、膳食纖維、果膠等，能促進腸蠕動。

海帶

海帶如果做為中藥，也是能入肝腎的藥材。由於含碘和碘化物，有防治缺碘性甲狀腺腫的作用，而甲狀腺亢進者要謹慎控制；有清痰軟堅、利水消腫、清熱的效果。但海帶性寒，胃寒者不宜多食。

海帶、海帶芽、昆布的差異為何？（按圖👇👇👇）

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海參

海參不僅可以內服，還可用於外用。內服時，海參具有補腎益精、養血潤燥、壯陽療痿的功效；而外用則可用於生肌止血。海參膽富含蛋白質，並且其膽固醇和脂肪含量相對較低。此外，還含有硫酸軟骨素，對人體的生長發育有幫助，也能延緩肌肉的衰老，增強免疫功能。

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