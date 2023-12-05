早餐｜1份燒餅=1碗飯！選錯早餐血糖失控！4款早餐藏高脂小心糖尿

早餐選錯食物會害血糖上升，進而引發糖尿病發生！營養師表示，精緻澱粉加上油脂，除了熱量極高增加肥胖機率外，高糖分也會讓血糖不穩定，引發糖尿病危機。



台灣營養師黃淑惠指出，工商社會，大家工作繁忙，比較不會自己在家裡準備早餐，而是選擇外食，但這些外食都屬於精緻澱粉，並且隱藏高油脂，像是生煎包、蛋餅、燒餅、鐵板麵等，熱量十分驚人。

掌握6招搭配健康早餐（按圖看清👇👇👇）

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舉燒餅油條（油炸鬼）為例，一般民眾會認為油條是油炸物，因此不吃，燒餅是烤的就安心食用，但其實燒餅的麵團包含許多油脂在當中，一份燒餅的熱量相當於一碗飯。

黃淑惠解釋，精緻澱粉糖分偏高，會讓人在短時間內血糖衝高，血糖上升會增加胰島素的反應速度，加速把血糖從高處拉到低處，導致觸發脂肪合成作用，也就是快速將血液當中的糖轉化成脂肪。

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長期吃這些早餐，會面臨攝取的熱量過高、體重不容易控制、血糖不穩定、忽高忽低，而且會長期消耗胰島素分泌，對健康會有一定威脅。若是本身有遺傳性糖尿病體質者，甚至可能在很年輕的時候就出現糖尿病初期現象，黃淑惠建議日常飲食中，適當選擇早餐，避開精緻澱粉、隱藏性油脂，對於健康非常重要。

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