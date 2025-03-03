糖尿病早餐｜遲吃1小時增糖尿風險60%？糖尿病5種別碰的早餐食物

早前美國研究報告指出，進食早餐可以幫助糖尿病患者有效地控制血糖，只要一天能消耗進食的熱量，吃早餐就可以幫助控制體重，而早上9點之後吃早餐會影響健康，與早上8點之前進食早餐的人相比，患2型糖尿病的風險增加接近60%。



健康的早餐對於糖尿病患者甚為重要，進食早餐可以避免血糖不穩定。（網上圖片）

糖尿病患者早餐原則

健康的早餐對於糖尿病患者甚為重要，進食早餐可以避免血糖不穩定，從而提升工作效率，併為身體提供所需的能量。首先，應該選擇低升糖指數食物，選擇低GI值的食品可以控制血糖波動，減緩血糖上升速度。例如，糙米、全麥麪包、燕麥等食品。

另外，需要注意早餐熱量的攝取，建議選擇含有蛋白質和膳食纖維的食品，以增加飽足感，也要控制脂肪攝入量，尤其是飽和脂肪和反式脂肪。糖尿病患者更需要控制糖的攝取量，避免早餐飲用果汁或進食甜點。最後，糖尿病患者需要控制鈉攝入量，從而減少高血壓的問題，所有含鹽的麪包及中式點心，都應該避免。

按下圖看5種糖尿病避免進食的早餐：

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5種糖尿病避免進食的早餐

1）粟米片

粟米片是常見的方便早餐，只要配上奶類便可食用，是糖尿病人千萬不能進食的早餐食物之一，因為粟米片的高升糖指數食物，GI值高達80，而且是高度加工的精緻食品，另外，同時含有多種添加劑，也是高碳水化合物、高糖分及高熱量的早餐食物。

根據美國USDA的資料，100克粟米片含有84克碳水化合物、10克糖份和357卡路里，碳水化合物比白飯高3倍，糖份比可樂多1倍。另外，粟米片所含鈉質和磷質也偏高。

粟米片的高升糖指數食物，GI值高達80，而且是高度加工的精緻食品。（網上圖片）

2）白麪包

白麪包是高度加工的澱粉所製成，是一種結構簡單的碳水化合物，可以被身體快速消化及吸收，導致葡萄糖快速釋放和血糖的提升。白麪包的GI值高達73，也是高碳水化合物及高糖分的早餐食物之一。

根據美國Foodstruct的數據，100克白麪包含有51克碳水化合物、5克糖分及313卡路里，碳水化合物比白飯多1.8倍，糖份比可樂多1.6倍，早餐進食白麪包會引起高血糖問題。

3）粥類

不少長者喜歡以粥類作早餐，粥是糖尿病患者千萬不能吃的早餐食物，因為它會導致血糖快速飆升，米飯本身已經是高GI的食物，而經過烹煮的粥類比米飯更容易被身體消化及吸收，從而導致血糖起伏不定。

白粥的GI值高達78，軟綿的粥類在烹煮時會流失大量纖維，不容易讓人有飽足感，因此，早餐進食粥類容易有吃不飽的感覺，從而踏入高碳水化合物的陷阱。

經過烹煮的粥類比米飯更容易被身體消化及吸收，從而導致血糖起伏不定。（網上圖片）

4）蘿蔔糕

蘿蔔糕是連鎖快餐店常見的早餐食物之一，在中式酒樓也是招牌點心，其實，蘿蔔糕是一種精緻澱粉質食物，由蘿蔔、澱粉和調味料製成，其GI值高達77，進食後會導致血糖火速飆升。

1片煎蘿蔔糕含有130卡路里及5.7克脂肪，是一種高熱量及高脂肪的食物，攝取高脂肪及熱量除了會引起肥胖，並增加患上高血壓和心臟病的風險。

蘿蔔糕是一種精緻澱粉質食物，由蘿蔔、澱粉和調味料製成，其GI值高達77。（網上圖片）

5）粽子

粽子及粥是中國人常見的早餐之一，粽是由糯米和餡料製成，進食能帶來一定的滿足感，可是，糯米是一種高升糖指數的食物，粽子GI值高達98，為糖尿病患者絕對不能食用的早餐。

1只約130克的粽子，含有39克碳水化合物、10克脂肪和276卡路里，這個成分對一般正常人來說也是不健康，常吃會增加體重的負擔。另外，糯米含有支鏈澱粉，是一種不易消化的澱粉，會容易引起胃脹和消化不良。

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糯米是一種高升糖指數的食物，粽子GI值高達98，為糖尿病患者絕對不能食用的早餐。（網上圖片）

參考資料：Huffpost／衛生署