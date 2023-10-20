脂肪肝｜6旬婦1年減掉10公斤脂肪肝消失！全靠少吃1種生果？

台灣一名60多歲患者有中度脂肪肝，經一年回診檢查，發現脂肪肝消失。病患自述運動量沒有增加，只是少吃水果，後來發現，體脂肪和重量都慢慢下降，脂肪肝也逐漸消失。



台灣胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》節目中分享，一位60多歲的女性患者回診做超聲波時，醫師看了病歷先前有中度脂肪肝問題，但在照超聲波的時候，脂肪肝卻「消失了」。醫師詢問之下才知道，病患在一年前有中度脂肪肝的問題，不過近一年瘦了10公斤，脂肪肝問題也漸漸消失了。

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病患表示，她的運動量其實並沒有增加，僅差在「少吃水果」，病患過去水果的攝取份量為一人吃掉一整顆鳳梨，後來改吃原本的2成而已，發現體重和體脂肪都慢慢下降，脂肪肝也跟著慢慢消失。

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不過，錢政弘提醒，脂肪肝除了會纖維化、發炎外，也和失智症有關。瑞典針對2900位脂肪肝民眾做了5年的追蹤，結果發現，有脂肪肝患者會增加38%的失智症風險，合併心血管疾病的風險則會多1.5倍。

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