糖尿病飲食｜選對5加工食品減慢升糖指數更助眠　1種包糖尿病都啱

不少糖尿病都會避免進食加工食物，認為加工食物對身體百害而無一利，但其實，不少加工食物甚至比天然食物更有營養，也是糖尿病人的健康選擇之一，只在於你有沒有選對加工食物。



其實不少加工食物甚至比天然食物更有營養，只在於是否選對加工食物。（網上圖片）

食品加工是什麼？

食品加工定義為以農、畜或水產品為主要原料，用物理的、化學的、微生物學的方法處理，改變其形態以延長保質期、提升風味及改善營養價值，也令使用上更便利。

加工食品如罐頭，這種加熱即可食用的產品，的確是現今都市的方便食物之一，雖然大部份罐頭都是高鹽或高糖，對糖尿病人並無益處，但其實市面上不少加工食品不但保留大部分營養，甚至會添加一些營養素，令食品更健康。只要知道加工食品中的成分，就可以挑選出健康的加工食品。

食品加工定義為，改變其形態以增加保存性或風味上的改善。（網上圖片）

5種糖尿病人可吃的加工食物

1）罐頭豆類

豆類是非常健康的食品，特別是對糖尿病人，因為豆類含有豐富的營養，特別是纖維和蛋白質，纖維和蛋白質是可以控制血糖的物質，有助葡萄糖緩慢釋放，並減慢血糖的上升速度。

罐頭豆是一種高蛋白質及纖維，而低碳水化合物、脂肪及熱量的加工食品。以一罐400克重量的罐頭豆為例，只有59卡路里，是高飽腹感的營養食品，進食後有助控制體重和血糖。而且，罐頭豆的選擇也非常多，像鷹嘴或紅扁豆罐頭等，都非常適合加入早午或晚餐中，可大大增加飽腹感。

豆類是非常健康的食品，特別是對糖尿病人。（網上圖片）

2）胚芽麵包

麵包早餐中最方便的食物之一，但是市面上大部分的麵包，都是以白麵粉製成的加工食品，而白麵粉是一種高度加工的澱粉，也是精緻澱粉質之一，進食後會快速被腸道吸收及消化，容易導致血糖飆升，影響糖尿病患人的血糖穩定。

胚芽麵包是一種較健康的麵包，是糖尿病人可以食用的健康加工食品，因為成分不是白麵粉，而以發芽穀物和豆類製成，如發芽大豆、發芽燕麥、發芽小米、發芽小扁豆、發芽綠豆等，這些都會減慢腸道的消化速度及吸收，不會在短時間內令血糖飆升。

胚芽麵包是一種較健康的麵包，是糖尿病人可以食用的加工食品。（網上圖片）

3）黑朱古力

黑朱古力是近年備受推祟的健康食品之一，根據Endocrine Abstracts的研究報道，黑朱古力含有多酚類，是一種可以提高胰島素敏感度的化合物，並有助延緩或降低糖尿病發作的風險。另外，黑朱古力含有色氨酸、可可堿、咖啡因等等，這些成分可以促進大腦產生快樂荷爾蒙，有助糖尿病患者的情緒和睡眠質素。

對於糖尿病來說，只可以選擇高純度的無糖黑朱古力，即可可成分超過70%，進食高純度的無糖黑朱古力，富含更多能減少炎症的抗氧化成分，降低糖尿病人發炎的問題。所以，適量地進食黑朱古力，對糖尿病人是非常健康。

黑朱古力可以提高胰島素敏感度，並有助延緩或降低糖尿病發作的風險。（網上圖片）

4）罐頭魚

罐頭魚往往給人的感覺是高油高鹽食物，但其實只要選得對，罐頭魚是很適合糖尿病人食用，而且罐頭魚，如沙甸魚、吞拿魚或鯖魚，都富含蛋白質和奧米加3脂肪酸，都是保護心臟的健康成分，可以降低患心血管疾病的風險。

營養價值方面，只要選對水浸的罐頭魚，而不要購買油浸或醬汁的罐頭魚，如一罐水浸吞拿魚為例，富含27克蛋白質、0碳水化合物、0.5克脂肪以及只有113卡路里。這些營養組合可以有助於控制體重及血糖。所以，只要選對了罐頭魚，它其實是一種高蛋白、低碳水、低脂肪和低熱量的加工食品。

罐頭魚富含蛋白質和奧米加3脂肪酸，都是保護心臟的健康成分。（網上圖片）

5）希臘乳酪

希臘乳酪是一種發酵而成的乳製品，含有多種維他命，特別是維他命 A、B2、B5及B12，維他命B群是正常碳水化合物代謝的關鍵組成部分，2007年的一項研究發現，第1型和2型糖尿病患者的血液中維他命B濃度比正常人低75%，當維他命B濃度過低，會導致糖尿病人發生嚴重併發症，包括動脈粥狀硬化和神經病變。

有研究亦指出，定期進食希臘乳酪可以改善腸胃問題，因為含有大量強化腸道的益生菌，有助腸道健康。而100克希臘乳酪含有10克蛋白質、3.9克碳水化合物、1.9克脂肪和73卡路里，這些營養素可以幫助糖尿病患者減慢血糖上升的速度。

希臘乳酪可以幫助糖尿病患者減慢血糖上升的速度。（網上圖片）

參考資料：Huffpost／衛生署