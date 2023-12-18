癌症｜乳癌年輕化與肥胖、雌激素有關？1招降低停經後乳癌風險

過去不少研究指出，台灣乳癌年輕化，其中很大一部分的原因也跟內源性的肥胖與雌激素誘導有關，台灣乳癌防治基金會董事長張金堅指出，隨著台灣人老化、高齡化社會來臨，老年型乳癌患者增加也不可忽視！



台灣台大癌醫中心腫瘤內科醫師林季宏指出，台灣年輕乳癌患者急速增加與雌激素暴露密切相關，建議避免攝入過多脂肪與熱量，遠離環境荷爾蒙，早生、多生、多運動，有助降低乳癌風險。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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停經前的雌激素影響乳癌風險

根據研究，除了外在環境荷爾蒙因素外，由內源性雌激素誘導的基因毒性、也可能導致停經前女性乳癌風險增加，除此之外根據研究也發現，如果是停經後屬於肥胖型的女性，罹患乳癌的機會也比較高。

林季宏說，過去30年來，東亞年輕女性血液雌激素濃度急速上升，一旦雌激素代謝不良、便可能產生致突變的代謝物，與DNA鏈結產生突變，其中「雌激素-DNA加合物」在年輕乳癌患者體內具有顯著高濃度。

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年長及肥胖型乳癌患者風險高

研究發現，台灣乳癌病患有高比例乳房脂肪發炎現象，推測脂肪代謝異常造成發炎，跟乳癌發生有關。林季宏也建議，肥胖型女性應趁年輕多運動、改吃植物性飲食，儘可能降低年輕女性罹患乳癌的風險。

平時也要避免高熱量飲食攝取可降低停經後女性乳癌風險，避免過多脂肪或熱量攝取，遠離環境荷爾蒙暴露，「早生、多生、多運動」也有幫助，依據風險以及年齡，也要適時接受乳癌篩檢。

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醫師也建議，不分年齡少吃高脂肪、高熱量或過度加工的食物，飲食多吃原型食物之外，也可以提高蔬食比例，最好能透過各種顏色蔬果搭配，有助吃進更多樣化的抗氧化物和植化素。

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