膳食纖維｜8大全榖雜糧纖維排行　番薯三甲不入 冠軍纖維=南瓜2倍

多吃富含膳食纖維的食物，能增加飽足感、促進腸胃蠕動。除了新鮮蔬菜、水果，許多全榖雜糧裡面也含有膳食纖維，不少人為了健康，更會把番薯代替白米飯，吃低GI值的健康澱粉，並同時補充膳食纖維。



不過，台灣營養師楊斯涵列出「全榖雜糧類纖維前8名排行榜」，番薯竟然連前3名都擠不上。

全榖雜糧類纖維排行TOP8（按圖看清👇👇👇）

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台灣楊斯涵營養師在Facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，食物界的天然膳食纖維來自於蔬菜、水果、豆類、堅果，以及有全榖雜糧類。全榖雜糧類主要提供澱粉，若選擇「未精緻的全榖雜糧」則可以增加膳食纖維的攝取量，根據台灣衛福部每日飲食指南三餐中未精緻的全榖雜糧宜佔1／3。

楊斯涵說明未精緻的全榖雜糧指的即是維持原態（原型）的全榖雜糧，分析未精緻全榖雜糧類纖維前8排行榜，舉例以1份全榖雜糧為70大卡，含碳水15公克、蛋白質2公克的膳食纖維質含量為單位：

1、粟米：膳食纖維，4.0克／85克；碳水，15.1克；蛋白質，2.8克；脂肪，2.1克。

2、南瓜：膳食纖維，2.1克／85克；碳水，14.7克；蛋白質，1.6克；脂肪，0.2克。

3、燕麥：膳食纖維，1.7克／20克；碳水，13.5克；蛋白質，2.2克；脂肪，2.0克。

4、番薯：膳食纖維，1.4克／55克；碳水，15.3克；蛋白質，0.7克；脂肪，0.1克。

5、芋頭：膳食纖維，1.3克／55克；碳水，14.5克；蛋白質，1.5克；脂肪，0.6克。

6、薯仔：膳食纖維，1.1克／90克；碳水，14.2克；蛋白質，2.3克；脂肪，0.2克。

7、山藥：膳食纖維，1.0克／80克；碳水，14.2克；蛋白質，2.2克；脂肪，0.1克。

8、五穀米：膳食纖維，1.0克／20克；碳水，14.6克；蛋白質，1.7克；脂肪，0.6克。



其中，排行榜上的前幾名，如：粟米、南瓜、燕麥、番薯等，皆比精緻的白澱粉，像是白米、白麵條等，有更多的膳食纖維。

蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）

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勇奪排行榜第一名的粟米究竟有多厲害呢？根據美國食品藥物管理局（FDA）及相關研究建議，每天從天然食物中攝取6毫克葉黃素，還有粟米黃素，能降低老化性黃斑退化症的風險。另外，根據台灣國軍退除役官兵輔導委員會報導，粟米中的脂肪中亞油酸、卵磷脂和維他命E等，可以降低血清膽固醇，防治高血壓、動脈硬化、防止腦細胞衰退的作用，有助於血管舒張，維持心臟的正常功能。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是地瓜！營養師曝全榖雜糧類纖維排行TOP8，第一名還能降膽固醇、防高血壓】

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