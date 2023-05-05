便秘飲食｜1個火龍果纖維=10百香果　9款高纖菜甜椒包尾西蘭花第7

大家常說需要補充膳食纖維，但膳食纖維究竟是什麼？



台灣營養師李婉萍表示，膳食纖維也是碳水化合物的一種，但它熱量比澱粉類低。同時是腸道好菌的食物來源，有益腸道蠕動，並可以增加糞便體積，幫助身體排毒。膳食纖維在蔬菜及水果中可以攝取得到。

蔬菜、水果膳食纖維含量排行榜（按圖👇👇👇）

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番薯葉減抑鬱骨質疏鬆 菠菜護眼西蘭花抗炎抗氧化

李婉萍表示，想要找高纖蔬菜，會先推薦身綠色蔬菜中的番薯葉、山蘇、菠菜、西蘭花和紅莧菜，以上蔬菜的膳食纖維每100g都有3g以上，可以算是高纖的代表。而且同樣都是深綠色蔬菜，他們還個別含有像葉酸、鐵質等不同的維他命礦物質。

李婉萍表示，番薯葉有鎂能幫助孕媽咪減少抑鬱症、骨質疏鬆的風險，對胎兒的成長也有幫助。山蘇含水量高，有助新陳代謝的推動。菠菜則有鐵質、葉酸、胡蘿蔔素等，對視力保健好。西蘭花維他命C含量高，是抗氧化、抗發炎的好幫手。最後是紅莧菜，在孕期補鐵飲食中，也會推薦孕媽咪加入三餐中，幫助補充鐵質。

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只吃蔬菜不行嗎？水果也有獨特營養

不少人想問「只吃蔬菜不行嗎？為什麼要吃纖維量高的水果？」李婉萍表示， 膳食纖維除了從蔬菜取得，水果也是必須的來源，因為水果有其獨特的植化素和營養素，不論是蔬菜或水果都不可少。

用纖維量和常吃的份數比較：一整顆火龍果纖維量直逼10顆百香果！釋迦3分之1顆就有2.7g的纖維量，整顆吃完能幫調整血壓還有高纖維；而番石榴不僅維他命C高，半顆的纖維量就能位居第2；小小的士多啤梨及車厘茄要吃到6到7顆其實也不會太難。最後則是當季的橙和橘子，半顆就有豐富的膳食纖維，還有護心血管的黃酮類化合物。

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