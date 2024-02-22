元宵湯圓食譜｜蛋撻湯圓/雞蛋仔湯圓5款神仙食法　超簡單懶人最啱

元宵佳節快到（本周六2月24日），又是吃湯圓的時候。每年都吃一式一樣的傳統湯圓，可能會膩。但如果發揮一點創意，拿去煎、拿去氣炸......其實湯圓還可以有很多吃法，以下集合了5款網紅推介的神仙吃法，做法簡單，不妨一試，保證你和你的家人都有驚喜。



湯圓新吃法1：煎雞蛋仔湯圓食譜

湯圓做糖水就吃得多，簡單煎一煎，撤點黃豆粉原來一樣好吃。湯圓皮外脆內軟，還會爆漿，口感相當豐富。把整包一齊落鑊，煎好後就像一底雞蛋仔，有趣又好味。

脆皮煎湯圓表面香脆，內裡煙煙韌韌，配一杯熱茶也不錯。（腹翁楊百斤＠小紅書）

材料：湯圓、水、油、黃豆粉

做法：

1. 把冷凍的湯圓放入平底鍋／油鍋；

2. 加一勺冷油、晃動平底鍋／油鍋至湯圓均沾冷油，再加入一勺清水；

3. 開中小火蓋好，等待3-4分鐘；

4. 待水接近收乾至沒有水沸騰的聲音後開蓋，翻一面再煎2分鐘；

5. 最後撒上黃豆粉，完成。

不失敗秘訣

1. 冷鍋放冰凍湯圓，可避免湯圓燒焦

2. 冷油和水的比例要1：1

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湯圓新吃法2：氣炸湯圓食譜

怕炸東西弄到一屋油煙味？這款炸湯圓可以用氣炸鍋代勞，表面金光色，口感酥脆、甜而不膩，氣炸後香氣更濃郁，小朋友一定喜歡。

材料：湯圓、水、白糖、麵包糠

做法：

1. 水滾後，加入少許白糖攪拌；

2. 攪拌均勻後下湯圓；

3. 煮3-4分鐘後撈出放涼；

4. 均勻裹上麵包糠，在湯圓上戳幾個小孔；

5. 氣炸鍋160度炸12分鐘，完成。

不失敗秘訣

1. 在水裡加入白糖可防止湯圓吸收過多水分，難以形成脆皮

2. 湯圓上戳幾個小孔，防止湯圓在炸的過程中爆開

3. 氣炸鍋每款的實際溫度不同，建議多打開看看湯圓狀況

湯圓新吃法3：蛋撻湯圓食譜

除了煎和炸，也可以試試用蛋撻皮整成蛋撻湯圓，拉開氣炸鍋便聞到裊裊升起的蛋香味，酥脆的蛋撻外皮內，保留了軟糯的湯圓口感，且賣相吸引。

材料：湯圓、蛋撻皮、雞蛋、芝麻

做法：

1. 用蛋撻皮包裹住湯圓，揉成球狀放在錫紙盆上；

2. 刷上蛋液，撒上芝麻；

3. 放進氣炸鍋，170度炸12分鐘，完成。

不失敗秘訣：

1. 蛋撻皮放置室溫解凍，讓它稍為軟化即可

2. 捏成球狀的湯圓，收口朝下，頂部戳小孔

3. 已包好的湯圓不宜待在室溫太久，以免氣炸時因過軟而變形

4. 蛋撻皮可於烘焙店購買

湯圓新吃法4：湯圓燒餅食譜

做法有點像脆皮煎湯圓，不過這個更簡單，適合一眾懶人。

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3分鐘湯圓變燒餅！（鄒家鳳攝）

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材料：湯圓一包（隨個人口味揀選味道）、油、水

做法：

1. 加熱平底鍋，下少許油；

2. 放入湯圓，加約2湯匙熱水，加蓋；

3. 以中小火略煎至湯圓微軟，以鑊鏟壓扁湯圓成煎餅型；

4. 煎至金黃後，反轉煎另一面至金黃，即成。

不失敗貼士：

1. 湯圓從冰格取出後毋須解凍，否則會變黏。

2. 壓扁湯圓時，小心太大力，餡料爆出，影響外觀。

湯圓新吃法5：炒紅糖湯圓食譜

紅糖有助於益氣補血、健脾暖胃。將炒過的紅糖漿沾在湯圓上，表面晶瑩剔透，看起來讓人食慾大增，也不妨一試！

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炒過的紅糖帶一點點焦香，為湯圓增添不少風味。（資料圖片）

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材料：芝麻湯圓、紅糖、水、白芝麻

做法：

1. 湯圓冷水下鍋，中火煮至浮起，熄火備用。

2. 平底鍋内加入水及紅糖，煮至濃稠。

3. 放入湯圓拌勻。

4. 灑上白芝麻即成。