煎湯圓｜湯圓變燒餅外脆內軟1動作最關鍵　5款湯圓熱量哪款最低脂

撰文：鄒家鳳
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冬至吃湯圓，吃剩點算？滾湯圓吃過了，不如試試煎湯圓？不同品牌、口味的特色湯圓都嚐過，悶悶的來過小變奏，把雪櫃內的急凍湯圓變身燒餅！做法簡單又好玩。
攝影：鄒家鳳

「湯」圓原來不只用「湯」拌吃，還有其他吃法。(VCG)

湯圓，自製其實很容易，只需用糯米粉加水搓成麵糰，再放粒片糖、紅豆、芝麻或花生餡、搓成球狀便大功告成，煲滾水放入鍋煮熟，再煮薑茶或酒釀桂花糖水，甚至紅豆沙、芝麻糊等，拌入湯圓便可。不想花時間，在超市買急凍貨很方便，也有不同口味選擇。不過，「湯」圓除了湯拌，也可有其他吃法，例如用油煎香，變身燒餅！

3分鐘湯圓變燒餅！（鄒家鳳攝）

湯圓的可塑性原來很高，只需用油煎香，加水煮熟，壓扁，簡單3步即成燒餅，紅豆沙湯圓變紅豆沙燒餅，芝麻湯圓變芝麻燒餅，我實試過了，製法簡單，懶人最啱。

按圖看「湯圓」變「燒餅」簡單做法：

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做法：
1 加熱平底鍋，下少許油。
2 放入湯圓，加約2湯匙熱水，加蓋。
3 以中小火略煎至湯圓微軟，以鑊鏟壓扁湯圓成煎餅型。
4 煎至金黃後，反轉煎另一面至金黃，即成。

不失敗貼士：
~湯圓從冰格取出後毋須解凍，否則會變黏。
~壓扁湯圓時，小心太大力，餡料爆出，影響外觀。

湯圓的製法也非常簡單，不妨參考以下食譜，炮製不同口味湯圓。

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湯圓煙煙韌韌固然好味，但只能適可而止，吃過量不但對腸胃做成負擔，也容易致胖。不同餡料的湯圓，脂肪、卡路里也可以相差很遠。營養師王敏寧（Mandy），就曾在訪問中指出，每粒20克的黑芝麻流心湯圓已有70千卡，1/2茶匙油及1/4茶匙糖，要跑步22分鐘才可消耗1粒黑芝麻湯圓的熱量。

按圖看5款湯圓的熱量、糖分及脂肪等成分比較︰

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