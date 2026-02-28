元宵湯圓｜紅糖／香煎湯圓4大食法　煙韌脆口比薑糖水更簡單美味

元宵湯圓｜湯圓不一定只配薑糖水，換個煮法或者配合其他食材，隨即成為另一款新甜品，有酥脆有軟糯，還可保留糯米煙韌的口感，有如吃麻糬一樣。

攝影：余曉彤



湯圓創意4吃法 唔一定煮薑糖水

元宵、中秋、冬至等節日都會吃湯圓，代表團圓、圓滿。傳統做法都會與薑糖水同煮，暖身和胃，然而近年不少人在網上分享另類食法，演變成煎湯圓、湯圓脆餅等。記者嘗試過後認為比薑糖水湯圓更好吃，脆卜卜的外皮更突顯糯米口感；稍稍熱烘的黑芝麻味道更香，一試難忘。記者集合了4個網上熱門的湯圓新吃法，包括酥皮湯圓、麻油煎湯圓、紅糖湯圓及香脆夾湯圓。以下示範均用了芝麻餡味的湯圓，當然也可以用其他口味代替。

1. 麻油煎湯圓

材料：湯圓4粒、麻油1湯匙、水2湯匙、黑糖粉適量、芝麻適量

請按圖看麻油煎湯圓示範：

2. 紅糖湯圓

材料：芝麻湯圓4粒、紅糖1大湯匙、水30毫升、白芝麻適量

請按圖看紅糖湯圓示範：

3. 酥皮湯圓

材料：急凍印度薄餅2片、湯圓8粒、雞蛋1隻、水適量

請按圖看酥皮湯圓示範：

4. 香脆夾湯圓

材料：湯圓1包；工具：窩夫機

請按圖看香脆夾湯圓示範：

湯圓熱量不低，營養師建議每次進食2粒有饀湯圓，或20粒無饀小湯圓為上限，且不宜經常食用。