茯苓功效｜茯苓≠土茯苓吃錯易傷身！健脾去濕揀邊種中醫推2款湯水

香港天氣濕重，容易令人腸胃脹悶、睏倦無力等，提到去濕良方就不得不說到茯苓。茯苓和土茯苓都是香港常見的藥材，雖然兩者只有一字之差，但原來功效大有不同。到底兩者差別何在？又應該怎樣選？今次請教了註冊中醫師謝嘉雯為我們排解疑惑。



茯苓和土茯苓分別

茯苓和土茯苓名字相似，但其實來自不同的植物，且主要功效也不同。茯苓屬於多孔菌科的乾燥菌核，主要生長在松科植物的樹根上。味甘、性平。除了健脾去濕外，還有寧心作用。土茯苓則屬於百合科植物，光滑菝葜的乾燥根莖，一樣味甘、性平。除清熱解毒外，還可通利關節。

茯苓適合人士：

~調理脾胃功能不佳、有濕氣困擾的人

茯苓有助促進消化和吸收，並改善因濕困而引起的水腫和怠倦的症狀。

~受失眠困擾的人

茯苓能寧心安神，對心神不安、容易心悸、失眠的患者有安神作用。

茯苓不適合人士：

~津液不足人士

津液是指身體內一切正常水液的總稱。而茯苓屬利水滲濕藥，如本身缺水的人士應慎用，以免利水太過。

土茯苓適合人士：

~濕熱瘡毒的皮膚患者

土茯苓有除濕解毒止癢的功效，對皮膚病有幫助。

~風濕人士

土茯苓可治風濕引起的關節痛。

土茯苓不適合人士：

~體質偏寒者

土茯苓屬清熱藥，體質偏寒的人不宜服用。如要服用，則在病情受到控制後停止使用，切勿久服，免傷陽氣。

兩種藥材要怎樣選擇？

謝嘉雯醫師指，茯苓藥性平和，較適合日常保健；土茯苓則因應需要或症狀而使用。而市面上茯苓及土茯苓均有新鮮及乾貨兩款，鮮貨茯苓或土茯苓都是新鮮採摘，由於含水量高，質地較濕潤，因此保存時間較短，需要在短時間內使用或進行加工。至於乾貨，由於水分在進行晾曬或烘乾時已被去除，保存時間較長，更便於儲存。而兩者功效相若，但使用新鮮貨時，因水分多，使用量多為乾貨的2倍。例如：乾貨用30克，鮮品便要用60克左右。因此，在選擇上，可以儲存時間及用量作為考量。

茯苓、土茯苓怎樣存放？

茯苓和土茯苓的乾貨應置放在乾燥的地方防潮，以免發黴或滋生昆蟲。

近日天氣回暖，春天來臨，天氣漸轉趨潮濕，謝嘉雯醫師推介了兩款健脾去濕的湯水，有助避免因濕氣瘀滯在體內，而怠倦的徵狀。做法簡單，不妨一試。

去濕湯水1：老黃瓜茯苓健脾去濕湯食譜

老黃瓜茯苓健脾去濕湯示意圖（資料圖片）

材料：乾茯苓50克、乾淮山50克、苡米30克、老黃瓜1個、瘦肉適量

做法：

1. 瘦肉汆水後，洗淨瀝乾，備用。

2. 乾茯苓、乾淮山、苡米和已切件老黃瓜，洗淨備用。

3. 水煲滾後加入所有材料，水沸後改用慢火續煲1.5小時便可。

功效：因天氣潮濕而出現關節腫痛者或皮膚泛紅、瘙癢者，可以使用土茯苓熬湯。

去濕湯水2：土茯苓粉葛赤小豆湯

土茯苓粉葛赤小豆湯示意圖（資料圖片）

材料：新鮮粉葛1個、乾土伏苓30克、赤小豆30克、粟米1條、蜜棗3粒、豬骨適量

1. 凍水放入豬骨汆水，瀝乾備用。

2. 粉葛切塊。

3. 水煲滾後加入所有材料，水沸後改用慢火續煲1.5小時便可。

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