牛大力功效｜補腎壯陽益氣血5功效腎虛風濕最啱　配3材料效果更強

牛大力功效｜小時候喝媽媽煲的湯，總有一款名字神奇的藥材：牛大力。藥材界應該再沒有比它更簡單直接的名字了。牛大力，一聽就知道跟「補充力氣」有關。但除了這個功效，它又有其他營養價值嗎？又要怎麼選擇？今次請來註冊中醫師楊明霞，為我們講解牛大力的好處和選擇貼士。



牛大力功效｜強骨補氣血 治腎虛陽痿風濕

牛大力，又名山蓮藕、大力薯，屬豆科植物。常用於治療腎虛、腰痠背痛、陽痿及風濕等症狀，更能強筋活絡，是一種常見的中藥材。其豐富的礦物質，如鈣、鐵等，有助骨骼健康和補血益氣的功效。此外，牛大力含多種胺基酸，具有增強人體免疫力、增加體力和改善免疫力等功效。

牛大力顧名思義具補充體力的功效。（資料圖片）

牛大力5大功效益處

1. 補腎壯陽

牛大力具有天然激素，可促進睪丸分泌睪酮，增強男性性能力。

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2. 增強免疫力

牛大力含多種胺基酸、礦物質等，能增強人體免疫力和抵抗力，常食用牛大力可以預防感冒、疲勞等疾病。

3. 補血益氣

牛大力豐富的鐵、鋅等元素可促進血液循環，補血益氣。

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4. 平肝潤肺

牛大力的多醣能夠保護肝臟，抑制肝臟內的發炎反應。

5. 促進身體生長

牛大力含有多種胺基酸、礦物質等營養物質，能促進生長發育。

牛大力適合人士

腎虛、血虛及患有風濕關節痛人士均適合飲用。

牛大力不適合人士

牛大力性質溫和，基本上適合大部分人飲用。

牛大力挑選貼士｜大片、色澤淺

牛大力主要以乾貨為主，而新鮮牛大力可以在中藥店、街市濕貨店買到，兩者功效分別不大。楊醫師建議可選擇：形狀較大片、色澤較淺的乾貨牛大力，煲出來的湯比較甜。

牛大力配搭貼士｜配3材料功效更佳

另外，楊醫師亦建議可煲有五指毛桃、桑寄生及杜仲的湯水，來加強發揮牛大力的功效，更有助舒筋通絡，健脾去濕。

桑寄生：行氣活血、強壯筋骨、降血壓及潤膚功效。



杜仲：可治肝腎不足造成的腰膝酸痛、陽痿及尿頻等症狀。



五指毛桃：味甘性平，具健脾補肺、行氣利濕及舒筋活絡等功效。



牛大力湯水食譜：五指毛桃栗子豬𦟌湯

適逢春天的到來，容易濕重。以下這款五指毛桃栗子豬𦟌湯，肯定適合大家。春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯健脾袪濕 增強功效薏米勿亂加