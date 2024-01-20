健康湯水食譜｜海底椰烏雞湯益氣潤肺防乾咳　海底椰用乾或鮮貨？

健康湯水食譜｜香港正處於流感高峰期，加上天氣時冷時熱，容易患上咳嗽，不少人會選擇用海底椰煲湯。海底椰，有助止咳化痰、滋陰補腎，當中更以非洲海底椰效果較佳，不如就試這個中醫師推介的海底椰烏雞湯。



新鮮海底椰（資料圖片）

海底椰防乾咳或改善外感

海底椰烏雞湯是一款益氣潤肺的湯水，食材都以補氣健脾、養陰清肺的功效為主。天氣轉涼，湯水也有助改善手腳冰冷的情況。註冊中醫師謝嘉雯表示，因一月仍是冬天，湯水有烏雞、栗子、黨參、沙參和有止咳潤肺作用的非洲海底椰，有預防乾咳或改善外感（打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛、頭痛和「發冷」）後燥咳無痰的功效。

【海底椰栗子烏雞湯】

材料：

黨參（20克）

非洲海底椰（15克）

去殼栗子（1磅）

沙參（15克）

南北杏（10克）

烏雞去皮、清內臟，切件（1隻）

做法：

1. 將全部食材洗淨，烏雞去皮、清內臟。

2. 準備一煲水，加入全部材料煲滾。

3. 水滾後轉慢火煲1.5小時。

4. 加鹽調味完成。

+ 2

湯料功效：

非洲海底椰：止咳化痰、滋陰補腎，治療熱病後，如：發燒、肺熱久咳或痰中帶血等症狀。

黨參：補中益氣，和脾胃，除煩渴

栗子：補腎氣，強筋骨，健脾胃，活血

沙參：養陰清熱、潤肺化痰、益胃生津

南北杏：潤肺止咳、生津開胃；北杏可止咳平喘，潤腸通便

烏雞：滋陰清熱、補肝益腎、健脾止瀉等作用

由於海底椰烏雞湯性質溫和，除了外感人士外，一般人都適宜飲用。

乾貨海底椰 VS 新鮮新底椰分別：

海底椰有分乾貨和新鮮貨，功效和做法都有不同。煲湯可以用新鮮海底椰嗎？

乾貨海底椰：

分為非洲海底椰和泰國海底椰兩款，非洲海底椰性味甘﹑性涼，能清熱潤肺、化痰止咳，藥效較高，但成熟期要6-7年，所以產量較少，相對價格亦較高。市場多以價格較便宜的泰國海底椰替代，功效稍遜。

新鮮海底椰：

街市出售的新鮮海底椰，外觀白色呈透明狀，屬於椰肉，口感爽滑，無特別食療作用，多用來製造作糖水或甜品。

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