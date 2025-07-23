校園天地｜麓城季明攜手進，共築未來教育夢

麓城季明攜手進，共築未來教育夢 熱烈歡迎深圳市龍崗區麓城外國語小學到訪本校參觀交流！ (內容由寶血會伍季明紀念學校提供）



歡迎深圳市龍崗區麓城外國語小學到訪並參觀我們美麗的校園。（寶血會伍季明紀念學校提供）

七月三日天朗氣清，深圳麓城外國語小學鄔校長率領一眾師生蒞臨本校與我們寶季的師生相聚，展開一場充滿溫度的交流活動。學生大使率先介紹本校的STEAM課程與體育特色，隨後帶領嘉賓參觀校園。沿途展示板、課室外的作品、班本主題裝飾及學生活動海報等，細緻呈現本校的教學特色與正向幸福校園文化。

學生大使向嘉賓們介紹本校的STEAM課程特色。（寶血會伍季明紀念學校提供）

其中一個難忘時刻，是嘉賓們了解本校訓輔組的「模」價寶自我挑戰計劃，讓麓小師生深感欣喜。計劃中，「模」與「無」同音，寓意每位寶季學生都是無價之寶。學生們只要持正向態度與積極行為，便可獲得代幣並參與夾娃娃活動，當天笑聲此起彼落，洋溢溫馨的交流氣氛。 隨後，本校學生司儀以自信自然的表現串連整場活動；英詩獨誦冠軍的同學以聲情並茂的朗誦感染全場；低小舞蹈組則憑緊密協作展現出優雅舞姿，充分體現堅毅與努力的成果，贏得熱烈掌聲。

麓城學生向大家介紹了學校獨特的科研項目，內容十分精彩。（寶血會伍季明紀念學校提供）

麓城外國語小學的學生亦呈獻學校獨特的科研項目，包括創新實驗及科學小創作，內容精彩，引人入勝。兩校校長及主任老師彼此交流課程經驗，氣氛熱烈，為往後STEAM課程的跨地區合作奠下良好基礎。 飯後，兩校師生在操場上合照留念，畫下圓滿句號。麓小一方對本校的熱情接待表示感激，亦深深感受到姊妹學校之間的關愛與情誼。

未來，兩地學校必將攜手同行，激發學生的創意與科學精神，促進更深入的教育交流與合作。

雖然初見面，但已建立姊妹情誼。（寶血會伍季明紀念學校提供）

(內容由寶血會伍季明紀念學校提供）

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