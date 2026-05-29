青協｜青年交流需要兼具廣度、深度與溫度

來稿作者：鍾偉廉



筆者投身青年工作首周，即擔任內地交流團組長，協助帶領200名高中學生領袖，前赴包括廣州在內數個內地大灣區城市（那時候稱作「珠三角地區」）考察，為期九天。隨行有不少廣東省優秀學生，行程結束前一晚，穗港青年合作為結業式的匯報與展板作最後彩排和準備，大家集思廣益，總結所學，向一眾嘉賓親自交流和分享。那份跨地域的友誼與思想碰撞，至今歷久彌新。



青年交流活動日趨成熟

時光荏苒，18年來筆者多次籌劃及持續參與各類交流項目，涵蓋主題考察、境外學習及國情研修；既有帶領本港青年出訪，亦有接待內地同儕來港培訓。

前不久，在一次港大活動後的社福界同工聚會，席間有人問我最深刻之經歷。思考片刻，我回答道：一次是辛亥百年坐武廣高鐵去湖北武漢，其中一天幸獲安排到三峽大壩壩頂現場教學，見證國家水利建設之宏偉；另一次是帶400多名年輕人去北京，在一同參與學習的當地學生協助下，我們體驗了在地生活、參觀他們的學校、合作舉行聯歡晚會，也到胡同裏與老北京民居一起包餃子吃家常飯，體驗地道的「老北京」生活。

時至今日，在國家大力支持、特區政府高度重視，以及社會各界通力合作下，本港青年交流活動日趨成熟，本地廣泛學生和青年得到境外學習機會，其廣度與深度均顯著提升。為使青年交流的影響力更為深遠，落實「交往、交流、交融」目標，有以下兩方面值得探討。

加強持續參與

構建青年網絡

以交流團為例，返港後，除了官方的新聞稿、報章或網上報道，應鼓勵參加者以青年視角製作短視頻 (例如IG Reels)，讓趣味和教育意義兼備的內容在網路上多流傳一會。如果要把數天學習結集成短視頻，這要求青年在出發前具備基本的攝影攝錄、訪問、剪接特效、組織和說故事 (Impact Storytelling)的能力。在地的分享也可以透過學校的早會周會、校際或地區的分享會進行。

如交流活動是定期舉辦，部分表現優秀的同學在接受培訓後，應當以新角色參與下次旅程，如小組組長、秘書處人員、功能小組成員 (例如學習小組、環保小組、青年攝製隊)等等，實現薪火相傳，凝聚一批青年交流大使和網絡，亦是青年成長成才必經之階梯。持續舉辦的青協「高鐵青年號」和龍傳基金的「龍匯100」項目亦有類似安排，取得一定成果。

促進雙向互動

擴大專業合作

從交流邁向交融，必須「有來有往」。香港擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，我們有中西交匯的文化、商業中心與城鄉郊野並存、充滿「港味」的美食、文創和街道，更有世界百強名校和跨國企業林立。當然最重要是有一班充滿活力，中英語文兼擅的青年朋友，來港研學之青年絕不能錯過。

同理，專業人員的雙向交流亦不可或缺。內地各省市的青年工作者應多來粵港澳大灣區作客，彼此認識城市的異同，專業工作手法互相學習，挖掘協同合作創造新可能。當各地青年和青年工作者聯繫愈深，「朋友圈」不斷擴大，常態化的交流將能延伸出更廣闊的合作空間，此乃交流工作之重要成效。

收筆之際，欣悉首位來自香港的載荷專家黎家盈博士隨神舟二十三號飛船升空，順利進駐「天宮」，這項歷史性突破成為了香港人的驕傲，更是廣大青年學習的榜樣，證明「夢想不遙遠，也不分出身」。青年交流的最終目的，正是打破地域與思想的界限。正如航天員翱翔星空，香港青年應致力結合「讀萬卷書」和「行萬里路」，將學習場景伸至校園以外。透過跨越歷史與文化維度的交流，青年能鑑古知今、增強對國家和全球發展議題的關注，更能自覺成為學習之主體，承擔起交流促進者與推動者的責任。

作者鍾偉廉是香港青年協會副總幹事，全國青聯常委。



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