教育局今年6月公布《中小學數字教育發展藍圖》，推動中小學教育邁向「AI賦能」新階段。香港教育研究院委託大灣區發展基金會展開相關調查，並於昨日（24日）發表報告，發現高達98.2%受訪教師曾於教學中使用AI工具，絕大部分選用Gemini、DeepSeek等通用工具，惟教學專用工具使用率不足一成。



調查亦顯示，家長對AI輔助學習「憂慮大於期望」，更有家長坦言子女用AI多為應付功課，衍生「功課質量和完成率明顯改善，成績卻下跌」的情況。研究院提出六大建議，包括開發本地化AI備課與批改系統、訂立階梯式師訓路線圖等，協助前線教師「減負增效」。



香港教育研究院主席、立法會議員李家駒（中）、大灣區發展基金會主席周文港（右）及參與焦點小組訪談的中學副校長洪昭隆（左）於座談分享時均指出，推動「AI＋教育」前路挑戰重重，各界須以身作則善用 AI，守護學生的創意、好奇心與獨立思辨能力，跨界落地香港數字教育藍圖。（香港教育研究院提供）

逾八成半教師用Gemini 憂學生私隱「流出公海」

是次《人工智能在香港基礎教育的應用情況、影響與應對策略》調查於今年7至10月進行，共收集437份有效問卷，包括165份教師問卷及272份家長問卷，並輔以4場焦點小組訪談。超過75%受訪教師為學校主任或教師，涵蓋全港18區近70所中小學；受訪家長則以41至50歲女性為主，約40%具學士或以上學歷，36%為專業人員、僱主或行政人員。

結果顯示，98.2%受訪教師曾於教學中使用AI工具，當中以Gemini比率最高，達85.2%，其次為DeepSeek（59.3%）、豆包（45.1%）及ChatGPT（40.7%），而教學專用工具使用率不足一成。

大灣區發展基金會主席周文港指，通用AI工具方便取用、功能齊備，專用工具則需加強宣傳以提升使用率。不過，受訪教師普遍關注通用工具出現「AI幻覺」、「數據投毒」及學生私隱「流出公海」的風險，並認為政府在AI知識培訓與支援仍有待加強，平均分僅3.06分（以5分為滿分）。

應用場景方面，教師認同AI對教學有幫助，但應用明顯側重於備課階段，「教學準備」平均分達3.62分（當中製作教材3.83分、備課3.75分），高於「課堂應用」（3.36分）、「學生學術表現評估」（3.27分）及「學校行政」（3.09分），反映AI尚未全面貫穿「學、教、評」各環節。

適逢香港教育研究院成立三周年，研究院委託大灣區發展基金會進行的《人工智能在香港基礎教育的應用情況、影響與應對策略》調查報告出爐，匯集教師及家長前線意見，提出六大建議，助本港數字教育藍圖推行。（香港教育研究院提供）

數碼鴻溝浮現課堂 家長：子女用AI多為交功課

調查亦發現，學生的AI能力出現落差，有教師形容中學生與小學生在AI應用上「站於同一起點」，不少中學生在小學階段未曾接觸AI，卻要運用高階思維操作。課堂上同時浮現數碼鴻溝，有高中生能在英國文學科辨識AI生成的詩作，並指出AI或削弱創意；但亦有學生在公民科使用AI繪圖交功課時，因不熟悉提示詞運用而表現未如理想。

至於教導學生使用AI的信心，教師與家長引導學生建立AI素養的整體平均分分別為3.17分及2.98分，處於一般水平，雙方對AI背後數據與演算法理解的信心均較弱。家長對AI輔助學習的「憂慮」（3.65分）明顯高於「效益」（3.18分），擔心抄襲、削弱獨立思考及私隱風險，對多元支援措施需求殷切（五項措施平均分介乎3.77至3.88分）。

參與焦點小組的家長更直言，子女使用AI的最大目標是完成功課，變相收窄培養自我學習能力的空間，導致出現「功課質量和完成率明顯改善，成績卻下跌」的情況。

李家駒：勿把思考外判給機器 倡設「文化帳戶」推閱讀

香港教育研究院主席、立法會議員李家駒強調，發展「AI＋教育」是提升香港長遠競爭力的必然趨勢，但AI永遠只是工具，不能取代人類的情感、同理心與明辨思維。他認為，推動AI教育時須同步加強人文教育與群體協作，「教導學生利用AI擴闊視野，而不是把思考外判給機器」。

李家駒深信AI愈強，人愈需要判斷力，而閱讀是培育明辨思維與創作能力最實在的方法，故研究建議各界加力推廣閱讀，並為學生設立「文化帳戶」記錄「文化足跡」，以里程碑獎勵累積閱讀參與。

他又指，研究院會將完整調研報告提交予教育局、課程發展議會及數字教育策略發展督導委員會等，亦樂意與辦學團體、教師專業組織及出版界合作舉辦實戰工作坊，將建議轉化為前線支援方案。

李家駒強調，AI愈強，人愈需要判斷力，而閱讀是培育明辨思維與創作能力最實在的方法；各界要並肩加力推廣閱讀，為學生設立「文化帳戶」記錄「文化足跡」，以里程碑獎勵累積閱讀參與，讓閱讀成為校園日常。（香港教育研究院提供）

團隊提六大建議 倡設本地化備課及批改系統

針對前線教師與家長需要，研究團隊圍繞「實現教學減負」、「提升教學效能」及「應對未來挑戰」三方面提出六大政策建議：

發展AI輔助備課系統：整合最新課程指引、考評標準及本地語言資料庫，發展香港各科及年級的「本地化課程數據庫」，減少教師修正「AI幻覺」、「數據投毒」或語境偏差的負擔。

應用AI輔助批改與互動工具：資助業界開發「人機協作」批改系統，首階段集中中英文寫作及短答題評改，並開發兩文三語AI師生互動平台及即時調整難度的學習支援，照顧不同能力及有特殊教育需要（SEN）學生。

開發AI行政自動化系統：資助學校應用校務行政AI文書系統，協助生成中英文家校通告、活動計劃書及會議紀錄，並在保障網絡安全下推動校務數據、學生成績及表現檔案自動化。

廣泛開展教師與家長培訓：參考新加坡經驗訂立階梯式師訓路線圖，與大專院校及團體合辦微課程與工作坊並推廣「校本AI共同備課」；家長方面則制訂「家長數字素養與AI學習指引」及設立網上綜合平台。

強化專責數字教育統籌者職能：採用「由上而下」模式由校長親身領航，指派專責人員協助統籌並加強培養其數字教育領導力，同時培育「領航教師」帶領校內學習社群。

推動教育出版界升級轉型：透過教育局及創新科技署相關基金資助業界培訓從業員，並與本地AI初創合作研發「香港基礎教育AI教材數據庫」及「香港AI自適應互動教材系統」，由傳統教科書出版商轉型為「高附加值AI教育服務商」。