踩單車配大疆Osmo Action 4來記錄好嗎？防震表現穩定性價比高

現在越來越多的人開始騎行。騎行既可以近距離的欣賞風景，還可以起到健身的作用，因此騎行在近幾年來非常流行。隨着網絡平台的發展，越來越多的騎行愛好者會記錄自己的騎行過程，記錄沿途的風景，分享給他人。



對於拍攝的設備，現在諸多騎行愛好者的需求非常高，畫質要好、要輕巧便攜、拍的要穩、使用要方便，綜合來看，大疆Osmo Action 4非常貼合這些用戶的需求。今天，我們以自己的騎行經歷來給大家講述一下一台大疆Osmo Action 4是否可以搞定騎行拍攝。

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超便捷體驗的磁吸連接方式

身為一款運動相機，大疆Osmo Action 4有一個非常重要的核心優勢，就是其連接方式。大疆Osmo Action 4採用了磁吸+卡扣的連接形式，這個方式從第二代一直延續到第四代產品。使用時，不論我們在騎行過程中是要將運動相機連接在車把上，還是連接在頭盔上，還是掛在胸前拍攝，甚至是多種連接方式切換拍攝，都可以享受到磁吸連接的便利性。

使用的時候，我們只需要將大疆Osmo Action 4貼近磁吸配件，運動相機和配件就可以直接磁吸相連，同時卡扣也會自己鎖緊，整個過程不足1秒鐘。取下的時候也是一樣，我們只需要捏住卡扣，直接將大疆Osmo Action 4從磁吸配件上拿下來即可，整個過程也不足1秒鐘。在目前的運動相機市場內，這個連接方式的體驗性非常出色，給用戶帶來極大的便利。

非常優秀的視頻畫質表現

大疆Osmo Action 4相比上一代產品，在傳感器等方面進行了升級，目前搭載的是1/1.3英寸的CMOS傳感器。傳感器的提升，帶來了非常多的優勢，一方面就是畫質的整體提升（也包括暗光畫質表現），另一方面就是視頻的動態範圍提升。

話不多說，先來看一段我們使用大疆Osmo Action 4錄製的騎行視頻：

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我們上面展示的是幾次不同時間、地點騎行的視頻拼接畫面，所有視頻都是大疆Osmo Action 4的直出視頻。可以看到，對於非專業用戶來說（也就是不需要拍攝D-Log並後期的用戶），大疆Osmo Action 4的直出視頻完全可以滿足大家的拍攝和觀看需求。畫面中不僅有光線強烈的環境，還有光線昏暗的環境，可以看到大疆Osmo Action 4的視頻均呈現了非常好的畫質表現，不論是細節記錄的完整性和豐富性，還是畫面中色彩的還原準確性，都有非常好的表現。

此外，畫面中有不少逆光的拍攝，大疆Osmo Action 4同樣具備很好的表現。由於新傳感器尺寸更接近1英寸，因此所帶來的動態範圍表現也就更出色，可以看到逆光下不論是高光區域還是暗光區域的細節表現也都很好，細節都可以比較清晰的呈現在原始畫面中。因此，對於喜愛騎行的用戶來說，一台大疆Osmo Action 4可以滿足各種環境下的騎行拍攝，同時即使是直出視頻也可以擁有非常高的拍攝質量。

保證任何路況都可以穩定拍攝

眾所周知，視頻的錄製需要非常好的穩定性，因為穩定的視頻給人更好的觀看體驗。大疆Osmo Action 4具有四種穩定選項，分別為超級增穩、超級增穩+、地平校正以及地平線增穩，其中與騎行相關最密切就是超級增穩和超級增穩+模式。正常路況下，使用超級增穩模式即可；如果騎行到了「搓板路」上，可以使用超級增穩+模式來捕捉視頻。

光線強烈環境下的穩定性表現

上面的動態圖片是我們將大疆Osmo Action 4實拍的視頻轉換成GIF為大家呈現出來的，可以看到不論是光線強烈的環境下還是光線昏暗的環境下，大疆Osmo Action 4的穩定表現始終如一的優秀。由於路況比較良好，因此我們使用了超級增穩模式，即使在我們較高頻率蹬車的情況下，超級增穩模式可以保證運動相機拍攝出穩定性優秀的視頻。因此應對騎行、自駕遊等應用，大疆Osmo Action 4的穩定性表現足夠滿足用戶的專業需求。

另外，實際上大疆Osmo Action 4相比上一代產品，在暗光環境下的穩定性有了較大幅度的提升。在暗光環境下，開啟增穩之後，畫面也不會出現因為增穩導致畫質明顯下降的情況出現。因此即使是在夜間騎行，我們也可以妥善的通過大疆Osmo Action 4來拍攝視頻記錄騎行過程。

超高性價比的騎行拍攝方案

可以看到，只需要一台大疆Osmo Action 4運動相機，完全可以滿足用戶對於騎行的拍攝需求。不論是畫質、色彩、動態範圍，還是穩定性，連接配件的便利性等等方面，大疆Osmo Action 4都具備很優秀的表現。即使對於專業用戶，大疆Osmo Action 4還有D-Log、10bit色彩深度、4K HDR視頻功能、畫質增強模式以及時間碼功能等等，完全可以滿足專業用戶的拍攝和後期需求。

對於騎行用戶來說，大疆Osmo Action 4還有豐富的配件可以選擇，而且都是可以通過磁吸方式連接的配件。不論用戶想要將大疆Osmo Action 4固定在車把上、頭盔上還是額頭或者胸前，都有體驗性非常出色的配件可以選擇購買，因此用戶可以拍攝不同視角的騎行視頻，讓自己的視頻更有創意，畫面更豐富。

當然最重要的是，大疆Osmo Action 4的單機價格只要2198元，在運動相機市場內具有十分明顯的價格優勢。因此對於騎行用戶來說，尤其是想要嚐鮮的用戶或者是大眾用戶來說，選擇大疆Osmo Action 4可以節省不少購買預算，同時還以記錄非常精彩的騎行過程。因此我們這裏也十分推薦大家可以重點考慮大疆Osmo Action 4。

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