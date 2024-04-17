YouTube再嚴打Ad Blocker！官方公告：連手機阻擋廣告App都唔放過

YouTube近年大力打擊 Ad Blocker，網頁上多個 Ad Blocker 都被 YouTube 攔截，甚至有插件被植入惡意程式。近日，YouTube 在官方幫助中心，再發出一則公告，把矛頭指向手機 App，連手機也不能使用 Ad Blocker 睇片。



YouTube 在「官方幫助中心」，發出一則公告「對第三方應用強制執行」，指出將會加強，對違反 YouTube 服務條款的第三方應用程式的執行力度，特別是針對阻擋廣告的 App。原因是，第三方應用程式關閉廣告後，會阻礙 YouTube 創作者因 View 數而獲得的收入。

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當 YouTube 偵測到正在使用正在使用 Ad Blocker App 的話，就有機會出現影片緩衝，甚至直接卡頓的問題。亦有可能在觀看影片時，會跳出「The following content is not available on this app」的錯誤訊息，直接拒絕繼續觀看影片。

目前，手機上有 PipePipe﹑YouTube ReVanced 等，可以令用家繞過 YouTube 廣告的 App，亦將會在 YouTube 推出公告後逐漸不能使用。

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隨 YouTube 加劇打擊 Ad Blocker，想長遠又安全無廣告睇片，還是建議訂閱 YouTube Premium。現時想以較便宜的價格訂閱，可以使用 VPN 轉地區到土耳其、烏克蘭，就能使用比香港區更便宜的價格訂閱。

YouTube Premium價格



香港：$78/個人；$138/家庭

土耳其：約$8.34/個人；約$16.69/家庭

烏克蘭：約$21.14/個人；約$31.81/家庭



資料來源：YouTube Help