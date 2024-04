YouTube再嚴打Ad Blocker！官方公告：連手機阻擋廣告App都唔放過

YouTube近年大力打擊 Ad Blocker,網頁上多個 Ad Blocker 都被 YouTube 攔截,甚至有插件被植入惡意程式。近日,YouTube 在官方幫助中心,再發出一則公告,把矛頭指向手機 App,連手機也不能使用 Ad Blocker 睇片。



YouTube 在「官方幫助中心」,發出一則公告「對第三方應用強制執行」,指出將會加強,對違反 YouTube 服務條款的第三方應用程式的執行力度,特別是針對阻擋廣告的 App。原因是,第三方應用程式關閉廣告後,會阻礙 YouTube 創作者因 View 數而獲得的收入。

+ 12

當 YouTube 偵測到正在使用正在使用 Ad Blocker App 的話,就有機會出現影片緩衝,甚至直接卡頓的問題。亦有可能在觀看影片時,會跳出「The following content is not available on this app」的錯誤訊息,直接拒絕繼續觀看影片。

目前,手機上有 PipePipe﹑YouTube ReVanced 等,可以令用家繞過 YouTube 廣告的 App,亦將會在 YouTube 推出公告後逐漸不能使用。

+ 7

隨 YouTube 加劇打擊 Ad Blocker,想長遠又安全無廣告睇片,還是建議訂閱 YouTube Premium。現時想以較便宜的價格訂閱,可以使用 VPN 轉地區到土耳其、烏克蘭,就能使用比香港區更便宜的價格訂閱。

YouTube Premium價格



香港:$78/個人;$138/家庭

土耳其:約$8.34/個人;約$16.69/家庭

烏克蘭:約$21.14/個人;約$31.81/家庭



資料來源:YouTube Help