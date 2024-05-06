乃木坂46 Nogizaka 46 5.6搶票攻略｜附門票價錢+座位表+連結｜乃木坂46再隔6年再度來港，6月於香港會展演出一場。5月6日起中午於HKTicketing公開發售，各位fans。想在成功入手，就一定要留意以下公售搶票攻略。



乃木坂46 Nogizaka 46 香港演唱會即將於6月香港肇行，於6月28日香港會議展覽中心 - 展覽廳5BC舉行。而且今次就為粉絲準備了一系列豐富福利，包括全場限定官方小卡、親筆簽名海報、團體合照，一定要把握今次公開購票機會。

演出成員：

五百城茉央、池田瑛紗、一ノ瀬美空、伊藤理々杏、井上和、岩本蓮加、梅澤美波、遠藤さくら、賀喜遥香、川﨑桜、久保史緒里、黒見明香、阪口珠美、佐藤楓、田村真佑、中村麗乃、向井葉月、弓木奈於、吉田綾乃クリスティー、与田祐希

乃木坂46香港演唱會2024 公售連結



乃木坂46香港演唱會2024 公售連結 👉 直購連結、直購連結2、直購連結3

乃木坂46 香港演唱會2024 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「乃木坂46 香港演唱會2024 」座位表及門券價錢等資訊，$1888、$1388、$988及$688。

乃木坂46 香港演唱會2024 演出日期

乃木坂46 香港演唱會2024 演出日期為6月28日。

乃木坂46 香港演唱會2024 發售資訊

早前公佈了乃木坂46 香港演唱會2024 購票時段：5月6日 (星期一) 中午12時起

記者早在之前於HKTicketing快達票不同演唱會公售門券都成功搶購，與大家分享搶購心得。

+ 9

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於不同網站成功搶飛的經驗及心得。

乃木坂46 香港演唱會2024 何時舉行？如何搶購？ 乃木坂46 香港演唱會2024 將於6月28日舉行，即睇購買連結及心得 乃木坂46 香港演唱會2024 於哪個場地舉行？ 香港會議展覽中心 - 展覽廳5BC 舉行 乃木坂46 香港演唱會2024 門券詳情？ 座位價格為$1888、$1388、$988及$688

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

同場加映：其他演唱會搶飛心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會讓用家選擇進入購買主頁，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$680位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。