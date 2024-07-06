冷氣不夠涼除雪種出問題外　專家指想涼快又省電還要留意這幾點

炎炎夏日，氣溫居高不下，許多人會開冷氣消暑，不過卻有人冷氣怎麼開都不冷，或是出現滴水的情況，對此，專業師傅指出，適度保養和清潔冷氣是確保家電效能的最佳方式，也是節省電費的好方法。



冷氣不涼「調低溫度也沒用」！空調師傅揪背後2大原因

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冷氣師傅張祺勵曾於《清涼冷氣專家》官網指出，如果發現冷氣開久卻不會涼，可以在開啟冷氣10分鐘後，用手掌感受出風口的風量和冷度，通常會有以下兩種情況：

一、出風口風量大但不冷

張祺勵表示，民眾遇到這種情況需要安排維修人員進一步查看，確認是否漏冷媒（俗稱雪種），不過冷媒在正常情況下不會漏出，因為它在冷氣系統中是循環使用的，因此，高機率是其他部位需要維修。

二、出風口會冷但風量很小

張祺勵說明，此狀況主要原因是冷氣過濾網被灰塵和污垢堵塞，導致空氣流通受阻，此時建議清洗濾網，若清洗後依舊如此，則尋求專業人士協助。

對於家用冷氣的重度使用者或空氣過敏體質的人，建議每年進行一次大清洗，一般使用者建議每2至3年清洗一次，而偶爾使用者則每4至5年清洗一次即可，否則用再好的冷氣一樣耗電。

冷氣剛吹就滴水怎麼辦？

一、冷氣機內部結露

當冷氣運作時，空氣中的水分會在冷凝器上凝結成水滴，若冷凝器堵塞或積聚過多污垢，水滴則無法順利排出，導致冷氣滴水。

二、排水系統問題

冷氣機內部有一個排水盤和排水管道，用於將凝結水排出室外。若排水管道堵塞或彎曲過多，水流無法順暢排出，就會造成滴水。此外，排水盤積聚過多污垢或水垢也會導致排水不暢。

三、高濕度環境

當空氣中的水分含量較高時，冷氣機吸收到更多的水分，使冷凝器上的水滴增加。如果冷凝水排放不及時或不順暢，就會造成滴水。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣開久不涼「調低溫度也沒用」！空調師傅揪背後2大原因，小心電費暴增超燒錢】