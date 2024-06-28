Google Maps將有1功能會在明年消失　想保留資訊要靠手動處理

Google Maps因為便利而受到大眾歡迎，除了主要的導航功能相當實用，還有提供周邊餐廳、超商、飯店等實用資訊，然而原本可以將店家列為名單的「追蹤」功能恐怕將走入歷史。



根據外媒《Android Authurity》報導，他們在Google Maps日前釋出最新測試版本「v11.134.0103 beta」中發現，APK程式碼字串中寫著：

From Jan 2025, you'll no longer be able to see followed places on Maps. You can download your local followed places from the Maps section of Takeout now. 《Android Authurity》

代表從2025年1月起，無法在地圖上看到關注的地點，也就是說Google Maps不再提供「追蹤」功能，未來想要保留已追蹤的店家資訊，要透過Google Takeout下載。

Google Maps（unsplash@henry-perks）

Google Maps的「追蹤」功能從2018年10月推出，在店家資訊新增「追蹤」按鈕，讓用戶追蹤後就可得知店家的最新消息，不過「追蹤」按鈕目前已經被官方移除，從官方測試版本來看，恐怕明年1月該功能就會正式走入歷史。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Google地圖1功能將消失！「按鈕已遭官方移除」想留存資訊這樣做】