Serafim S3 雲端手掣實測｜隨著雲端遊戲的興起，越來越多玩家利用手機大玩雲端遊戲。早前，記者入了了Serafim S3 雲端遊戲手掣進行深入測試，看看這款號稱"讓你的手機秒變遊戲機"的產品是否名副其實。



Serafim S3 首先手掣支援絕大多數搭載Android 8.0以上系統的智能手機。記者分別使用了大屏幕的Samsung Galaxy S24 Ultra以及小巧的小米MIX Flip摺疊機進行測試，手掣在這兩款差異巨大的手機上都能完美契合，可見其出色的適配能力。

Serafim S3 雲端手掣，幾乎任何Android手機都對應

安裝使用Serafim S3 非常簡單，基本做到了即插即用。只需將手機插入手掣中央的Type-C接口，再通過Serafim Console專屬APP進行簡單設置，就可以開啟遊戲之旅了。值得一提的是，手掣的連接十分穩固，完全不用擔心激烈操作時手機脫落。

利用Galaxy S24 Ultra的大屏幕打機，超正！

說到操控手感，Serafim S3 絕對可以與主流遊戲手柄媲美。其搖桿採用了與PS4、Xbox手柄相同的電磁感應技術，擁有360°全方位感應、零死角、高靈敏的特性。無論是在格鬥遊戲中精確輸入搖桿動作，還是在FPS射擊中快速瞄準，Serafim S3 都能提供準確流暢的操控體驗。而手掣的十字鍵和ABXY按鍵同樣手感出色，回饋清脆，讓人愛不釋手。

按鍵手感有點似PS4

目前，Serafim S3 已經對接了Xbox Game Pass、GeForce Now、Steam Link等主流雲端遊戲平台。玩家只需擁有相應的帳號，就可以直接通過手機享受主機級的遊戲大作。記者重點測試了Xbox Game Pass，雖然需要通過VPN將地區切換到日本或美國才能使用，但連接穩定性出乎意料的好。玩賽車、動作冒險等遊戲幾乎感受不到明顯的延遲，操控的即時反饋讓人產生了在玩本地遊戲的錯覺。

除了雲端平台，Serafim S3 還對應了不少Android原生遊戲，如《Sonic超音鼠》、《Asphalt 8》等經典之作。遊戲過程中，手掣的輸入完全沒有延遲，操作的爽快感絲毫不輸於實體手柄。

為了進一步考驗Serafim S3 的性能，記者還嘗試了PS5的Remote Play遠程串流打機。雖然官方的PlayStation App並不直接支援，但通過付費下載第三方的「PSPlay」，就可以實現與PS官方一樣的串流功能。在同一WiFi網絡下進行連接，遠程玩PS4、PS5遊戲基本沒有延遲。即便是格鬥遊戲這種對操控精確度要求極高的品類，也能流暢對戰。當然，如果通過4G/5G網絡進行異地連接，還是多少會出現一些延遲（約0.3-0.5秒），但玩RPG、策略等節奏較慢的遊戲完全沒有問題。

雖然不對應官方PlayStation Remote Play app，但第三方的PSPlay仍然可以完美串流玩PS4／PS5遊戲。

最讓人驚喜的，是Serafim S3 對經典掌機模擬器的完美支持。記者下載了PPSSPP模擬器，透過手掣重溫了《機動戰士高達VS》、《Metal Slug》、《GTA》等PSP時代的不朽名作。操控手感與當年的PSP掌機幾乎一致，搖桿、按鍵的佈局也恰到好處，勾起了一波又一波的回憶殺。

玩PPSSPP模擬經典PSP遊戲，非常有趣。

總括而言Serafim S3 雲端遊戲手掣是一款兼具創新與實用的產品，尤其對Android用戶而言可以說是一大利器。市價五百有找的售價，就能獲得媲美實體手柄的遊戲體驗，並暢玩主機、PC大作，性價比非常之高。唯一美中不足的是，目前還不支援iOS系統，而且個別熱門手遊如《原神》也未能直接用手掣操控。不過據官方透露，未來會進一步拓展遊戲陣容和平台兼容性。