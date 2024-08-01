我英430｜我的英雄學院完結撒花｜出久與雄英校友大戰後何去何從?｜漫畫家堀越耕平由2014年7月7日開始於《周刊少年JUMP》連載的《我的英雄學院》，將於下星期一推出的《少年JUMP》刊登最終回。與死柄木及AFO決戰完結後，究竟出久與一眾雄英英雄，在大戰過後何去何從? 網上有人率先流出了最後一話的截圖，如果你有興趣提早知道內容的請看下去。



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（由於相關《周刊少年JUMP》未正式發售，本文只能以文字加一些相關的圖片解釋）

綠谷出久（Deku）感化了死柄木，世界的危機也解決了。然而出久在大戰尾聲已失去繼承自歐魯麥特的「One For All 我為人人」個性（劇中用詞、即是超能力），變回無個性的普通人。一生最求成為英雄幫助別人的他，在大戰後何去何從呢？

生為無個性者的出久，看到別人需要幫忙時「身體在思考前就開始行動」的人，他無悔於這一段日子。他覺得，自己已實現了一個不可能實現的夢想，而這故事已經隨著 One For All 的消失而結束。

其實他內心深處，仍然是非常難受，但他回想17歲那年，那一場大戰令他明白到英雄的真正意義：「如果關心他人是成為英雄的第一步，那麼在那一天，人人都是最偉大的英雄。」所以即使已失去個性，出久在畢業後仍回到雄英擔任教師，利用他精似分析個性，對英雄如數家珍的智慧幫助新一代年輕人，洸汰亦入學，成為了出久的學生。

大戰後壞人的數目大減，社會回復安定，其他與綠谷一起戰鬥過的雄英學生，還有老師們和英雄們，都繼續在微小之處幫助他人。仍是瘦骨仙的歐爾麥特、飯田、Froppy、Creati八百萬、茶子，米爾科、山峰淑女、森林神威、障子，漫畫中繪畫了各人的近況。焦凍已經成為新一代最喜歡的英雄之一，出久慮為轟在不久將來的英雄排名必將愈來愈高。

綠谷被一位個性能力沒太大用途的少年問道：「我將來可以成為像歐爾麥特一樣的偉大英雄嗎？」這一問令出久回想起，當年自己也問過同一問題，最終出久說出了心聲：「說我一點兒不難過那是撒謊。不過我至少仍可以鼓勵其他人。」

故事在此就完結了，那麼捨己為人的綠谷出久，最後竟然完全失去個性，那不是太殘忍的結尾嗎？好在，作者在「END」之後還加上了兩頁故事，歐爾麥特回到日本，並送了一份驚喜禮物（貌似電影《Iron-man 2》內那套Mk V手提喼裝甲），說是一位美國朋友的發明。原來8年歐爾麥特收集了跟AFO間的戰鬥數據， 並由A班校友、尤其是爆豪出資研究經年，終於發明了這套裝備，令綠谷仍可以用英雄身份戰鬥、幫助他人。

此時爆豪忽然出現，向老友大喊「來吧，Deku！」並伸出友誼之手「我來幫你成為英雄！」這根本是前後呼應了小時候綠谷伸手想扶起爆豪，但爆豪卻沒有回應的往事。

最後，一個跨頁，我們看到所有 A 班學生長大後的英雄戰衣模樣！向有需要的人伸出援手，這就是我們如何成為最偉大英雄的故事。