我英430|我的英雄學院完結撒花|出久與雄英校友大戰後何去何從?|漫畫家堀越耕平由2014年7月7日開始於《周刊少年JUMP》連載的《我的英雄學院》,將於下星期一推出的《少年JUMP》刊登最終回。與死柄木及AFO決戰完結後,究竟出久與一眾雄英英雄,在大戰過後何去何從? 網上有人率先流出了最後一話的截圖,如果你有興趣提早知道內容的請看下去。



⚠️⚠️如果你不想看劇透,那就請馬上退出這文章吧⚠️⚠️

(由於相關《周刊少年JUMP》未正式發售,本文只能以文字加一些相關的圖片解釋)

綠谷出久(Deku)感化了死柄木,世界的危機也解決了。然而出久在大戰尾聲已失去繼承自歐魯麥特的「One For All 我為人人」個性(劇中用詞、即是超能力),變回無個性的普通人。一生最求成為英雄幫助別人的他,在大戰後何去何從呢?

生為無個性者的出久,看到別人需要幫忙時「身體在思考前就開始行動」的人,他無悔於這一段日子。他覺得,自己已實現了一個不可能實現的夢想,而這故事已經隨著 One For All 的消失而結束。

其實他內心深處,仍然是非常難受,但他回想17歲那年,那一場大戰令他明白到英雄的真正意義:「如果關心他人是成為英雄的第一步,那麼在那一天,人人都是最偉大的英雄。」所以即使已失去個性,出久在畢業後仍回到雄英擔任教師,利用他精似分析個性,對英雄如數家珍的智慧幫助新一代年輕人,洸汰亦入學,成為了出久的學生。

大戰後壞人的數目大減,社會回復安定,其他與綠谷一起戰鬥過的雄英學生,還有老師們和英雄們,都繼續在微小之處幫助他人。仍是瘦骨仙的歐爾麥特、飯田、Froppy、Creati八百萬、茶子,米爾科、山峰淑女、森林神威、障子,漫畫中繪畫了各人的近況。焦凍已經成為新一代最喜歡的英雄之一,出久慮為轟在不久將來的英雄排名必將愈來愈高。

綠谷被一位個性能力沒太大用途的少年問道:「我將來可以成為像歐爾麥特一樣的偉大英雄嗎?」這一問令出久回想起,當年自己也問過同一問題,最終出久說出了心聲:「說我一點兒不難過那是撒謊。不過我至少仍可以鼓勵其他人。」

故事在此就完結了,那麼捨己為人的綠谷出久,最後竟然完全失去個性,那不是太殘忍的結尾嗎?好在,作者在「END」之後還加上了兩頁故事,歐爾麥特回到日本,並送了一份驚喜禮物(貌似電影《Iron-man 2》內那套Mk V手提喼裝甲),說是一位美國朋友的發明。原來8年歐爾麥特收集了跟AFO間的戰鬥數據, 並由A班校友、尤其是爆豪出資研究經年,終於發明了這套裝備,令綠谷仍可以用英雄身份戰鬥、幫助他人。

此時爆豪忽然出現,向老友大喊「來吧,Deku!」並伸出友誼之手「我來幫你成為英雄!」這根本是前後呼應了小時候綠谷伸手想扶起爆豪,但爆豪卻沒有回應的往事。

最後,一個跨頁,我們看到所有 A 班學生長大後的英雄戰衣模樣!向有需要的人伸出援手,這就是我們如何成為最偉大英雄的故事。